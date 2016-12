Leicester, Ranieri: "Mancano ancora 5 punti"

Claudio Ranieri vede da vicino il trionfo in Premier League, ma mantiene la calma. Il tecnico del Leicester, dopo la vittoria contro lo Swansea, fa i calcoli: "Ci servivano 8 punti per il titolo, intanto ne abbiamo fatti tre e quindi ce ne manca cinque". L'allenatore romano continua a motivare i suoi giocatori: "Per ora abbiamo sognato, adesso dobbiamo restare motivati e concentrati per trasformare questo sogno in realtà".