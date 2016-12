Leicester, Ranieri: "La Nazionale? No, in questo momento non potrei farlo"

Claudio Ranieri sta vivendo un ottimo momento alla guida del Leicester ed è tra i candidati per la panchina della Nazionale. Ma il tecnico ha glissato: "Per il momento non è il lavoro adatto a me". E sull'ultimo successo in Premier, ha aggiunto: "Mi sono commosso più del dovuto. Prima della gara ho visto dei pullman pieni di gente e di persone anziane che avevano fatto molti chilometri per vedere il match. Alla fine ho pensato a loro e mi sono commosso".