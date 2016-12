Leicester, Ranieri: "Espulsione di Vardy ha cambiato la gara"

Col pareggio in extremis in casa contro il West Ham il Leicester di Ranieri rallenta la corsa in vetta alla Premier, ma nonostante il 2-2 sia stato ricco di polemiche per le scelte arbitrali, Ranieri non perde l'aplomb: "L'espulsione di Vardy ha condizionato la partita, ma se l'arbitro ha visto così va bene. Io giudico i miei giocatori, non il direttore di gara". Alla fine del campionato mancano quattro gare: "Continuiamo a crederci".

Nel mirino della critica e dei tifosi delle Foxes sono finiti un paio di episodi. L'espulsione per somma di ammonizioni di Vardy al 56', ma anche il rigore concesso al West Ham per il pareggio di Carroll e uno negato al Leicester poco prima di quello assegnato per il 2-2 finale al 94': "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - ha spiegato Ranieri a Fox Sports - perché gli Hammers sono una buona squadra. Abbiamo sprecato diverse occasioni e poi il rosso a Vardy ha condizionato il resto della partita. Non voglio giudicare l'arbitro".



Per completare la scalata al titolo della Premier League al Leicester mancano quattro gradini in attesa del match del Tottenham in casa dello Stoke City: "Giochiamo tutte le partite mettendoci il cuore, sangue e anima. Per questo ringrazio i ragazzi. Dobbiamo continuare a crederci e oggi è stato importante rimontare".