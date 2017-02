Leicester, Ranieri: "Se i giocatori non mi vogliono più vadano dal presidente"

Al King Power Stadium arriva il Manchester United , una sfida che per il Leicester di Ranieri solo pochi mesi fa aveva il sapore del titolo e ora vale punti fondamentali per la salvezza. Lo sa bene il tecnico romano che alla vigilia non nasconde il nervosismo: "Se i giocatori non credono più in me devono andare dal presidente e dire 'per favore, cambiatelo'. Ma penso e credo che non sia così, immagino che siamo ancora uniti".

"Siamo tutti sotto pressione - spiega Ranieri - l’allenatore lo è sempre, ma non è il mio primo anno in panchina. I ragazzi vogliono vincere e devono lottare per il Leicester, non per me. Non parlo del mio futuro con la proprietà o la dirigenza, non l’ho mai fatto. Sappiamo come funziona nel calcio: quando le cose vanno bene, sono tutti fantastici, quando cominci a perdere, l’allenatore è scarso e così via".