Leicester, Ranieri: "Credo solo alla matematica, ma siamo vicini"

La matematica dice che mancano solo tre punti, con tre partite a disposizione: Manchester United all'Old Trafford, Everton in casa e Chelsea a Stamford Bridge. Il primo appuntamento, contro Van Gaal, è fissato per domenica primo maggio, alle 15.05. Un mancato successo potrebbe comunque non essere un dramma: le Foxes potrebbero festeggiare lunedì, senza giocare, nel caso in cui il Tottenham dovesse commettere un altro passo falso proprio contro il Chelsea.



"No, non avrei mai pensato di competere per il titolo. Ai miei ragazzi dicevo: ok, siamo salvi, ok siamo in Europa League, ok siamo in Champions. Adesso ci siamo. E dobbiamo trasformare il sogno in realtà. È incredibile, è qualcosa di straordinario", spiega il tecnico romano. "La nostra è una bella storia, cresciuta in un anno strano nel quale i grandi team non hanno avuto continuità. Abbiamo dimostrato che una piccola squadra con grande carattere può diventare un gigante".



Ranieri spiega i segreti che hanno aiutato a coltivare questa incredibile avventura: "Ho sempre detto ai miei giocatori di dare il massimo: se gli altri ci dovessero battere, gli faremo i complimenti. Ma ora dobbiamo continuare a combattere. Non è importante il risultato, ma la prestazione: siamo andati avanti così, con la mentalità di quelli che non volevano regalare nulla a nessuno, senza dare importanza al nome degli avversari".



Mahrez, premiato come miglior giocatore della Premier League, è uno dei simboli del miracolo Foxes: "Sono orgoglioso di lui, è un genio, è la nostra luce. E ogni giorno mi chiede 'Mister cosa posso fare per migliorarmi?'. Ma non solo lui, tutti i miei giocatori sono fantastici e super professionali".