3 maggio 2016 18:48 Leicester, Ranieri: "Che bello vincere da vecchio" Il tecnico romano: "Se avessi vinto da giovane, me lo sarei potuto dimenticare"

Il day after del Leicester campione? Al Belvoir Drive Training Ground, centro d'allenamento delle Foxes, vince la normalità. Puntualissimo Claudio Ranieri che alle 10:30 si è recato nel suo ufficio. Festa per tutta la notte per i giocatori e Jamie Vardy, che ieri ha ospitato tutti i compagni per la grande festa, è arrivato con cappello e cappuccio sicuramente con qualche ora di sonno in arretrato. Il tecnico romano, però, ha deciso di dare alla squadra una giornata di riposo.

Ma è anche il tempo per commentare l'incredibile successo che tutti definiscono ormai "l'impresa più bella del calcio moderno". Così Ranieri: "Se avessi vinto questo all'inizio della mia carriera, forse avrei potuto dimenticarlo. Ma ora sono vecchio e posso ricordarlo. Sono felice per i tifosi, il presidente, tutta la comunità di Leicester. Non so quale sia il nostro segreto: i giocatori hanno dato cuore e anima. E' il modo in cui giocano. Ora andiamo avanti. Vogliamo migliorare e molto".