Leicester, Ranieri: "Bis in Premier? Gli altri allenatori dovrebbero spararsi..."

Quattro punti in tre partite di campionato per il Leicester di Ranieri, che sabato è chiamato a una prova importante in casa del Liverpool: "Loro devono vincere il titolo, noi dobbiamo difenderlo - dice il tecnico romano -. C'è una bella differenza". Le Foxes sognano uno storico bis in Premier: "Sarebbe una favola meravigliosa se vincessimo di nuovo noi, ma se dovesse accadere gli altri allenatori dovrebbero spararsi...".