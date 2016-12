Leicester, Ranieri allo scoperto: "Ora vinciamo il titolo"

Ci sono volute 34 giornate, ma ora anche Claudio Ranieri è dovuto uscire allo scoperto e per la prima volta ha pronunciato la parola "titolo". "Abbiamo raggiunto la Champions League, ora dobbiamo puntare alla vittoria del titolo. Resta solo questo obiettivo ed io ci credo - ha spiegato l'allenatore del Leicester - Siamo in Champions League! Un traguardo incredibile, terrificante". Con lo Swansea non ci sarà Vardy : "Dovremo cambiare qualcosa".

L'appuntamento con la storia è sempre più vicino e Ranieri non vuole perderselo per nessun motivo. A quattro giornate dalla fine i punti di vantaggio sul Tottenham sono cinque, un bel bottino. "Ho parlato ai miei giocatori: 'Forza. è il momento giusto per spingere'. Io ci credo. Sempre ci credo. Sono una persona positiva, se gli Spurs ci supereranno, congratulazioni a loro. Ma preferisco essere avanti di 5 punti".



Sul finale di stagione. "Loro vinceranno le ultime quattro, ma penso anche che noi vinceremo. Se vinciamo il campionato, sarebbe una cosa incredibile".



L'assenza di Vardy è pesantissima e Ranieri dovrà inventarsi qualcosa: "Chi giocherà in attacco? Lo saprete domenica, ovviamente dovremo cambiare qualcosa. Useremo un'altra strategia. Intanto mi godo la qualificazione in Champions League, abbiamo fatto tutti un grande lavoro, la proprietà, i tifosi, i giocatori e lo staff". La musica sarà fantastica, arriveranno grandi squadre e saranno grandi sfide".