Leicester, quattro giocatori rimbalzati in discoteca

"Perchè non possiamo entrare? Dobbiamo festeggiare il mio compleanno!" avrà urlato Danny Drinkwater ai buttafuori. Si perchè il centrocampista del Leicester aveva deciso di festeggiare i suoi 26 anni in un club del quartiere Mayfair di Londra con tre suoi compagni, ma alla richiesta di un tavolo il quartetto è stato subito identificato e respinto poichè erano in arrivo tre giocatori del Tottenham.

I quattro Foxes, ossia Danny Drinkwater, Andy King, Matty James e il secondo portiere Ben Hammer, dopo l'importante vittoria a Vicarage Road che ha permesso al Leicester di allungare su Tottenham e Arsenal in testa alla Premier League, avevano deciso di festeggiare il compleanno del n° 4 di Ranieri al Drama Park Lane. Un club esclusivo nel quartiere Mayfair di Londra, ma hanno dovuto rinunciare per colpa di Hugo Lloris, Eric Dier e Nacer Chadli, trio degli Spurs che si è presentato all'entrata e a cui è stato dato il permesso di entrare. Prima qualche rapido sguardo fra i due gruppetti e null'altro. Ma siamo certi che nella corsa al titolo i giocatori del Leicester non la daranno vinta così facilmente agli avversari come accaduto sabato notte.