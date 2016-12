Leicester, ora la storia di Vardy può diventare un film

La notizia è di qualche giorno fa, ma l'onda lunga del miracolo Leicester non stenta a placarsi. Soprattutto dopo la vittoria sul Liverpool, che ha definitivamente consacrato la squadra di Ranieri non più come una sorpresa, ma come una reale pretendente al titolo. Il protagonista principe, Jamie Vardy , potrebbe presto diventare il soggetto di un film a lui dedicato. Che racconterebbe la storia della scalata dell'attaccante-operaio: dalle fabbriche di Sheffield ai record in Premier League .

E la sua storia, in effetti, è da film. E la abbiamo già raccontata. Fino al 2012 Vardy giocava nel Fleetwood Town, e ancora prima nell'Halifax, squadre di serie minori. Il suo impegno principale, però, era quello di operaio metalmeccanico nelle fabbriche di Sheffield. Dopo tre stagioni altalenanti tra Championship e Premier con il Leicester (che decise di acquistarlo per un milione di sterline appunto nel 2012) in questa stagione è letteralmente esploso, battendo il record di Van Nistelrooy di reti consecutive in Premier (11 gare a segno di fila) e prendendosi, oltre alla testa della classifica, anche una maglia della nazionale inglese.



La sua storia ha fatto rapidamente il giro del mondo. Adrian Butchart, il regista inglese che ha prodotto e diretto la serie di film sul calcio Goal (nel secondo dei quali ha raccontato l'epopea dei Galacticos del Real Madrid), è volato a Leicester per prendere i contatti con il club e per studiare in maniera approfondita la vita e la storia di Vardy. Per farne un film. Dai dilettanti dello Stocksbridge Park al grande schermo, Vardy potrebbe quindi trasformarsi in un soggetto cinematografico.



Butchart sta già pensando al possibile attore che impersonerà Vardy: "Ne abbiamo in mente qualcuno. I nostri preferiti sono Zac Effron e Robert Pattinson. Ma anche il Louis Tomlinson degli One Direction è nei nostri radar: gioca bene a calcio ed è anche un grande fan di Vardy", ha spiegato al Daily Mail. Ora non resta che aspettare. Nell'attesa tutti possono continuare a godere delle prodezze dell'attaccante. Sempre il Daily Mail ha pubblicato la foto scattata al termine di Leicester-Liverpool dal regista con il calciatore. Il primo contatto c'è stato.