Leicester, Okazaki come Holly. Ma Ranieri: "Ancora tutto aperto"

Sognare, però, è lecito. E lo dice lo stesso Ranieri, che però sa che ognuna delle prossime otto partite si trasformerà in una battaglia: "È importante restare concentrati. Passo dopo passo, questa è la nostra filosofia. I nostri fan stanno sognando e noi vogliamo che continuino, e per farlo dobbiamo continuare a vinere. Loro devono sognare, noi dobbiamo lavorare". E Ranieri ha "lavorato" duro anche durante il match, incitando i suoi giocatori per tutti i 90' minuti e arringando il pubblico, in perfetto stile Mourinho.



Ogni settimana il Leicester scopre un eroe diverso, oltre ai vari Vardy e Mahrez agli onori sono già saliti Schmeichel, Ulloa, Huth. Lunedì è stato il turno di Okazaki, che si è inventato una rovesciata in perfetto stile cartone animato. Il giapponese è subito stato accostato ai personaggi di Holly e Benji ("Capitan Tsubasa", all'estero). È stata una delle poche occasioni create dal Leicester, in una partita bloccata dalla tensione. Ma per la dodicesima volta in stagione le Foxes hanno vinto con un gol di scarto, record per questo campionato. E non solo: sono andate a segno in 27 incontri, altro primato.