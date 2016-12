Leicester, Mourinho omaggia Ranieri: "Sono emozionato per lui"

Anche José Mourinho si è voluto congratulare con Claudio Ranieri per la storica vittoria in Premier League del Leicester. "Ho perso il titolo a vantaggio di Ranieri ed è con grande emozione che vivo questo momento magico della sua carriera", le parole dello Special One in un comunicato. "Voglio congratularmi con tutti coloro che fanno parte del Leicester: giocatori, staff, proprietari e tifosi", ha concluso il portoghese.