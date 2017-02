Leicester, Mancini si tira fuori: non sarà lui il sostituto di Ranieri

A sedersi sulla panchina del Leicester dopo Claudio Ranieri non sarà Roberto Mancini. L'ex allenatore dell'Inter, infatti, ha espresso la sua indisponibilità a ereditare la guida della squadra campione d'Inghilterra e ha fatto sapere di non essere interessato. "Mi spiace per il mio amico Ranieri. Rimarrà nella storia del Leicester, nella memoria dei tifosi e degli amanti del calcio" ha scritto a proposito dell'esonero del collega.