Leicester: Mahrez giocatore dell'anno della Premier League

Una favola nella favola quella di Mahrez, che fino a due stagioni fa giocava nella seconda divisione francese e ora è diventato un uomo mercato, corteggiato da grandi club come il Barcellona. Nella corsa all'annuale premio assegnato dalla PFA (Professional Footballers’ Associations, Associazione dei Calciatori Professionisti, ndr), l'attaccante algerino ha battuto la concorrenza di due suoi compagni, Jamie Vardy e N’golo Kante, e altri candidati come Ozil dell’Arsenal, Kane del Tottenham e Payet del West Ham.



Il premio di miglior giovane il premio è andato Dele Alli, campioncino in erba classe '96 del Tottenham. Alla sua prima stagione nella massima divisione, l'attaccante ha avuto un impatto devastante, collezionando 10 goal e 10 assist. Non male per uno che appena un anno fa militava in League One con la maglia del MK Dons.



Nella squadra dell'anno la fanno da padrone Leicester e Tottenham, le due squadre in lotta per il titolo, con quattro giocatori a testa. Questi gli undici giocatori selezionati: De Gea; Bellerin, Morgan, Alderweireld, Rose; Mahrez, Alli, Kante, Payet; Vardy. Kane.