Leicester, le Iene vanno da Ranieri: "Titolo? No, L'Europa..."

Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno dunque compiuto un rito propiziatorio nella tana del Leicester per portare fortuna al tecnico italiano. "Volevamo chiederle una cosa - hanno detto i due inviati della trasmissione Mediaset a Ranieri -. Il mondo del calcio è molto scaramantico. E' un attimo che quando uno inizia a giocare bene, si dice una parola di troppo, una cosa in più. Quindi deve ripetere con noi: 'Non vinciamo il campionato'. Rassicuri tutti". E Ranieri, di fronte alla simpatica provocazione, ha reagito col consueto profilo basso: "No, no, no... Noi stiamo lottando per entrare in Europa, questo sì". E al profilo basso dell'allenatore, le Iene hanno così risposto: "Visto che noi non vinciamo il campionato e ci qualificheremo forse per l'Europa, non è che viene poi ad allenare la nazionale italiana?". Immediata la replica: "No, qui sto bene, ho il contratto tre anni".