Leicester, la parata dei campioni

Ennesimo giorno di festa a Leicester per la conquista della Premier League. Il bus scoperto con a bordo i campioni d'Inghilterra ha sfilato per le vie della città, da Jubilee Square a Victoria Park, dove è stato allestito un palco sul quale sono stati presentati uno a uno tutti i protagonisti di questa incredibile impresa. Per ultimi sono saliti Ranieri e il capitano Morgan con in mano il trofeo della Premier League.