Leicester, la faccia di Ranieri diventa un tatuaggio

Un'impresa riuscita, soprattutto se cominciata come un semplice sogno, è impossibile da dimenticare. Sarà sicuramente così per i sostenitori del Leicester, che quest'anno hanno trasformato l'impensabile in realtà. C'è qualcuno però che ha voluto marchiare sulla propria pelle lo storico trionfo di Vardy e compagni. Come un tifoso, il quale ha deciso di farsi tatuare sulla schiena lo stemma del club e il volto del "condottiero" Ranieri.