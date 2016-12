Leicester in vetta a Natale, un fan vincerebbe 5mila sterline

Il Leicester di Ranieri, ma soprattutto del record di Jamie Vardy e delle prodezze di Riyad Mahrez , sta facendo sognare tutti. I tifosi dei Foxes in primis, ma anche tutti gli amanti delle belle storie del football. Ce n'è uno, però, che ha dimostrato il proprio attaccamento al club in tempi non sospetti e adesso potrebbe raccoglierne succulenti frutti. Will Kirwaan, ad agosto, puntò 5 sterline sul Leicester primo a Natale: potrebbe vincerne 5000.

C'è da scommettere, giusto per rimanere in tema, che quello che viene sarà un weekend decisamente adrenalitico per questo tifoso inglese. Il Leicester farà visita all'Everton e in caso di vittoria partirebbe la maxi-festas in casa Kirwaan. Ma attenzione, il destino ha regalato anche un'altra possibilità: nel monday night, infatti, si sfideranno Arsenal (secondo a -2) e Manchester City (terzo a -3). Con un pareggio tra queste due i Foxes potrebbero addirittura perdere che la scommessa sarebbe comunque vincente. Il tutto in barba alla scaramanzia visto che la sua giocata è uscita alla vigilia anziché al dayafter...