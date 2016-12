Leicester, esauriti i ticket con l'Everton: rivenduti a 19.000 euro

I tifosi del Leicester hanno segnato in rosso il 7 maggio: sarà il giorno dell'ultima partita in casa della stagione, contro l' Everton , e tutti vogliono essere al King Power Stadium sperando di fare festa per la conquista della Premier League tanto che i ticket sono già esauriti. Ma c'è chi ha fiutato l'affare rivendendo un biglietto a 3.500 euro o la coppia a 19.000 euro . Il club minaccia: "Persguiremo l bagarini".

I biglietti, messi in vendita lunedì, sono andati esauriti il tempo di una partita, in 90 minuti. Ed è scoppiata la polemica, un tifoso ha detto alla BBC: "Nonostante sia un membro vip e sia stato a tutti gli incontri casalinghi, tranne tre, non sono riuscito a comprare un biglietto per l'Everton. Il club è stato fantastico con noi nelle ultime stagioni ma ora non dovrebbe permettere di che siano venduti al costo di un'automobile". E infatti il Leicester è stato chiaro: "Qualsiasi tentativo di rivendere i biglietti oltre il valore nominale sarà perseguito".

Tra chi non è rimasto a secco, il sindaco di Leicester Peter Soulsby. Grazie a un corridoio preferenziale (nulla di politico, merito dell'appartenzenza al club Family Fox), è riuscito a comprare il fatidico biglietto commentando: "Mi sono messo in coda alle 7:40 e c'era già gente. Quando me ne sono andato, c'erano almeno 200 persone ancora in coda".