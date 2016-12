Leicester, ecco la maglia dei campioni: tocco d'oro e prezzo popolare

E' Leicester mania e non solo in Inghilterra. Il titolo di Premier League conquistato dalla squadra di Ranieri ha gettato il club nel vortice della popolarità planetaria. Che, però, ha deciso di tenere i piedi per terra come conferma la nuova maglia per la prossima stagione. Tanto blu, ma anche un tocco di oro nelle rifiniture per ricordare chie è la squadra da battere. La buona notizia per i supporter è che la divisa costerà "solo" 50 sterline, una ventina in meno rispetto a quella delle big inglesi. Un motivo in più per tifare Leicester.