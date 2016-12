Leicester, ecco il segreto: "Il karma positivo"

Il segreto del Leicester di Ranieri ? Né Mahrez né Vardy, ma il karma positivo del suo proprietario Vichai Srivaddhanaprabha . Lo sostiene il monaco thailandese Phra Prommangka Lachan che molto presto, invitato dal patron delle Foxes, si metterà in viaggio per benedire il King Power Stadium di Leicester: "Niente a che fare con la magia - ha dichiarato -. Sono le buone azioni di Vichai che lo aiuteranno a vincere definitivamente la Premier".

Delle particolari dichiarazioni del monaco thailandese non sarà contentissimo Claudio Ranieri che sul lavoro duro e la fatica in allenamento sta costruendo il suo miracolo. Phra Prommangka Lachan però è convinto: "Le buone azioni di Vichai (nome del proprietario del Leicester) lo hanno aiutato ad ottenere il sostegno di tifosi di tutto il mondo. Il karma positivo sarà un fattore decisivo per la conquista del titolo".