Leicester, da Schmeichel a Vardy: quanti campioni in vetrina

I PROTAGONISTI DELLA STAGIONE KASPER SCHMEICHEL

Di padre in figlio sul tetto più alto di Inghilterra. Ma se Peter ha trionfato con il Manchester United, suo figlio Kasper lo ha fatto con il Leicester, giocando anche in Championship, nella serie B inglese. Non è stato per niente facile diventare un portiere apprezzato in Premier, schiacciato da quel cognome pesante che in Danimarca e nel mondo è stato il simbolo di un’altra impresa: il titolo a Euro ‘92 della nazionale danese. Voluto al Leicester nel 2011 da Sven Goran Eriksson, ha fatto l’intera scalata dagli inferi fino al trionfo.



WES MORGAN

È il simbolo del riscatto. Arrivato al Leicester 4 anni fa dal Nottingham Forrest con il morale a pezzi perché scartato dalla squadra della sua città, per la quale ha sempre tifato. Un amore incredibile tanto da spingerlo a vedere e rivedere i filmati del Nottingham campione d’Europa tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Ha lasciato il segno in questo titolo alzato al cielo, avendoci messo la testa nel gol firmato contro il Southampton il 2 aprile scorso e in quello del titolo, all'Old Trafford, nel teatro dei sogni. Un sogno, diventato realtà.



N’GOLO KANTÉ

Con i suoi 169 centimetri di altezza è il folletto del centrocampo di Claudio Ranieri. Sbarcato in Premier dal Caen (pagato 9 milioni di euro, ora vale quasi il triplo). Un solo gol, il 7 novembre contro il Watford, ma una grandissima capacità di strappare palloni dai piedi degli avversari. L’Europa si è innamorata di lui e da noi c’è la Juventus che lo sta seguendo. Andrà ad Euro 2016 con la Francia.



DANIEL DRINKWATER

Il regalo più bello che la Premier potesse fare al Leicester. Più di 3 anni fa è stato scartato dal Manchester United, che lo ha ceduto alle Foxes per meno di un milione di euro: oggi vale 10 volte di più. Nello spogliatoio è considerato il fedelissimo di Ranieri. Solo un mese fa, Roy Hodgson lo ha fatto debuttare in Nazionale e sta seriamente pensando di portarlo in Francia per gli Europei.



RIYAD MAHREZ

Il miglior giocatore della Premier League (il primo africano a vincere questo trofeo e il secondo non europeo, dopo Luis Suarez) e non si scherza mica davanti a questa ala destra vecchio stampo, che corre ovunque e ha un fiuto per il gol da attaccante vero. È la stella della sua Nazionale, l’Algeria, e in questa stagione ha firmato 17 reti (con tanto di tripletta allo Swansea nel dicembre 2015) in 35 partite. La madre prega perché rimanga con le Foxes, ma su di lui ci sono già Real Madrid e Manchester United. È approdato in Inghilterra dal Le Havre ed era stato pagato 750mila euro.



SHINJI OKAZAKI

La Coppa d’Asia conquistata con il suo Giappone nel 2011 rischiava di essere il suo unico successo, ma questa vittoria con il Leicester rimarrà nella storia. È sempre decisivo: alla sua seconda presenza è andato in gol contro il West Ham (2-1), poi ha lasciato il segno anche nel 3-2 rifilato all’Everton, quando il 19 dicembre il Leicester ha conquistato la vetta del campionato. E come non ricordare la rovesciata spettacolo contro il Newcastle. Una vittoria che aveva fatto volare le Foxes a +5 dal Tottenham.



LEONARDO ULLOA

Da sconosciuto a campione di Inghilterra. Prima del Leicester, ha giocato con C.A.I, San Lorenzo, Arsenal Sarandì, Olimpo, Castellon, Almeria e Brighton & Hove. Con l’esplosione di Vardy, si è dovuto accontentare della panchina riuscendo comunque a prendersi delle belle soddisfazioni come contro lo Swansea e il West Ham. Insomma, una riserva così in pochi ce l’hanno.



JAMIE VARDY

L’attaccante che può diventare un film, visto l’interesse nei suoi confronti del regista Adrian Butchart. Prima di diventare un calciatore professionista ha fatto tanti lavori, anche il metalmeccanico nelle fabbriche di Sheffield. Quattro anni dopo è diventato campione d’Inghilterra realizzando finora 22 gol. Ma il suo sogno continua perché vuole essere un grande protagonista anche con la maglia della Nazionale a Euro 2016. Una scalata pazzesca, non poteva che essere lui il simbolo del Leicester campione.