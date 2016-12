Leicester, cinque passi verso la gloria: gli scenari possibili

LO SCENARIO MIGLIORE: LEICESTER CAMPIONE GIÀ IL 24 APRILE

Il Leicester giocherà i prossimi due turni in casa: il primo contro il West Ham, avversario davvero ostico, il secondo contro lo Swansea di Guidolin. Il Tottenham giocherà il monday-night con lo Stoke per poi ospitare il West Bromwich. Lo scenario migliore possibile è che Vardy e compagni vincano le prossime due e che il Tottenham ne perda almeno una: in questo caso il 24 aprile al King Power Stadium Ranieri potrebbe entrare nella storia del calcio con un'impresa senza precedenti.



LO SCENARIO PIÙ PLAUSIBILE: LEICESTER CAMPIONE L'1 O IL 7 MAGGIO

Se il Leicester riuscirà a mantenere i 7 punti di vantaggio sul Tottenham dopo i prossimi due turni, potrà vincere il titolo all'Old Trafford il primo maggio (sempre conservando 7 punti). Se nel frattempo perderà qualche punto, la festa potrebbe slittare al 7 maggio, quando in casa Ranieri sfiderà l'Everton. L'ultima giornata, invece, vedrà il Leicester ospite del Chelsea, mentre il Tottenham viaggerà a Newcastle, con la squadra di Benitez attualmente in disperata lotta per la salvezza.



LO SCENARIO RIMONTA: TOTTENHAM CAMPIONE A MAGGIO

Non è scontato, però, che Ranieri riesca a completare la favola. Perché come detto gli ostacoli per il Leicester ci sono: il West Ham è in piena lotta per un posto in Champions, lo Swansea rappresenta l'appuntamento più morbido assieme all'Everton. Poi ci sono le trasferte all'Old Trafford (con lo United a caccia del quarto posto) e Stamford Bridge (con Blues in rincorsa Europa). Un crollo improvviso, però, potrebbe avvantaggiare il Tottenham. La squadra di Pochettino incontrerà Stoke (F), West Bromwich (C), Chelsea (F), Southampton (C) e Newcastle (F): un calendario migliore, che fa sognare i tifosi Spurs in una super rimonta che potrebbe essere coronata l'8 maggio o all'ultima di campionato.



CONTEMPORANEITÀ SOLO ALL'ULTIMA DI CAMPIONATO

Nelle prossime settimane vedremo se anche in Premier gli allenatori si abbandoneranno alle polemiche in stile campionato italiano sulla contemporaneità o meno delle partite. Leicester e Tottenham, infatti, giocheranno nello stesso momento solo all'ultima di campionato. In tutti gli altri casi, giocheranno in giorni o orari differenti. Nelle prossime tre settimane gli Spurs scenderanno in campo di lunedì sera, conoscendo il risultato delle Foxes. Mentre alla penultima di campionato il Leicester giocherà di sabato e il Tottenham di lunedì.