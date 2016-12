Leicester a tutta birra: col City un omaggio per i tifosi

Martedì sera il King Power Stadium sarà una bolgia: il Leicester di Ranieri ospiterà il Manchester City nel big match della 19.esima giornata. I proprietari thailandesi del club, Vichai e Aiyawar Srivaddhanaprabha, per festeggiare il 2015 incredibile, prima con la salvezza e poi con la vetta della classifica, hanno deciso di regalare una birra ai tifosi che assisteranno alla sfida dal vivo. Per gli astemi, invece, una bottiglietta d'acqua. Un Leicester a tutta birra che non ha nessuna intenzione di fermarsi.