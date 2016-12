Leicester: a Ranieri la laurea honoris causa

La grande impresa di Claudio Ranieri alla guida del Leicester non è passata inosservata nemmeno nel mondo accademico e per l'allenatore romano è in arrivo un altro riconoscimento. Il Senato accademico dell'Università degli Studi di Perugia ha deciso di conferire al tecnico vincitore della Premier League la laurea honoris causa in Scienze e Tecniche dello Sport . La data delle cerimonia di consegna è ancora da stabilire.

Alla base della decisione di trasformare Ranieri da maestro di calcio a 'dottore' in discipline sportive, la sua incredibile avventura Oltremanica, in cui il tecnico romano - si sottolinea da parte dell'ateneo di Perugia - ha saputo "mescolare sapientemente approccio umano e introduzione 'soft' di principi scientifici negli allenamenti e nella preparazione atletica". Ranieri viene definito "un gentleman del calcio, uomo di sani principi e di grande correttezza etica e sportiva".



In attesa della laurea, Ranieri sarà cittadino benemerito di Castelnuovo Berardenga (Siena). L'onorificenza verrà conferita all'allenatore romano, che da 15 anni ha scelto il comune chiantigiano come meta di relax, in una cerimonia pubblica in programma lunedì 13 giugno, alle ore 18, al Teatro comunale 'Vittorio Alfieri'.