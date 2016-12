Legia Varsavia, arriva la sanzione: contro il Real giocherà a porte chiuse

Nelle motivazioni pubblicate dalla Uefa si legge che il Legia è stato sanzionato per i disturbi arrecati dai suoi tifosi, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di oggetti, i comportamenti razzisti, la violazione di alcune normative di sicurezza e l'insufficiente organizzazione interna allo stadio.



La società sostiene che le valutazioni del Comitato siano in contrasto con le prove presentate dal club e con la valutazione iniziale del delegato Uefa, in particolare per quanto riguarda gli atteggiamenti razzisti dei propri tifosi, e ha annunciato l'intenzione di ricorrere in appello. "Faremo di tutto per far sì che la partita con il Real Madrid si svolga con la partecipazione del pubblico", si legge in una nota ufficiale.