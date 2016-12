Lega Pro, il presidente Macalli si dimette: "Ho altre priorità"

La Lega Pro non ha più un presidente. Mario Macalli, anche vicepresidente federale, non ha confermato ufficialmente le voci sulle sue dimissioni ma le dichiarazioni rilasciate all'Ansa lasciano spazio a pochi dubbi: "Non c'è nessun passo indietro o in avanti. Nella vita ci sono priorità e le mie in questo momento non hanno nulla a che vedere con il calcio". Parole d'addio: "Devo dare valore alle cose a cui tengo di più".