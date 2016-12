Lega Pro: Foggia stoppato, il Pisa è in Serie B

Il Pisa torna in Serie B ! Allo Zaccheria, nel ritorno della finale playoff di Lega Pro, i nerazzurri stoppano sull'1-1 il Foggia e, in virtù del 4-2 dell'andata, salgono in cadetteria dove mancano dal 2009. In campo succede di tutto, con una bottiglietta che colpisce Gattuso e un'invasione di tifosi con partita sospesa per 15 minuti: nel finale Iemmello su rigore riaccende le speranze, ma in pieno recupero Eusepi regala la promozione ai toscani.

E' una giornata da scrivere sugli almanacchi per gli appassionati di calcio pisani. In uno Zaccheria tutto esaurito, il Foggia entra in campo con grande rabbia per provare a ribaltare il risultato dell'andata: ai ragazzi di De Zerbi servirebbe una vittoria con due gol di scarto per arrivare quantomeno ai supplementari, ma di fronte trovano una squadra che fa della compattezza e della solidità il suo fiore all'occhiello. Impeccabile la disposizione tattica di Gattuso, che lascia pochissimi spazi ai pugliesi: a metà frazione l'acuto di Iemmello trova l'ottima risposta di Bindi, poi accade poco altro. Due tiri insidiosi di Agnelli, una bella progressione di Cani, ma all'intervallo le reti sono ancora inviolate.



Ad inizio ripresa il copione è sempre lo stesso: il cronometro è amico del Pisa e manda fuori di testa il Foggia, che ogni minuto che passa vede sfumare sempre di più il sogno promozione. Contro i Satanelli ci si mette poi anche la sfortuna: minuto 54, cross di Sarno e colpo di testa di Vacca che colpisce il palo. La frustrazione rossonera raggiunge così il picco più elevato e una bottiglietta scagliata dagli spalti colpisce Gattuso in testa: in campo si scatena il far west, con una quindicina di tifosi foggiani lasciati entrare sul terreno di gioco indisturbati. Partita sospesa per 15 minuti, poi si riparte con entrambi gli allenatori espulsi e l'avvertimento che al prossimo disordine la partita sarà interrotta.



Un match così non poteva che avere un finale pirotecnico: al minuto 88 l'ex Floriano si tuffa in piena area ma l'arbitro concede un clamoroso rigore che Iemmello non sbaglia. Gara riaperta e tifosi pisani col fiato sospeso: il forcing pugliese però non porta benefici e al quinto minuto di recupero, al termine di un magistrale contropiede, Eusepi fa scendere i titoli di coda sulla Lega Pro 2015/2016.