Lega Pro, Capuano si difende: "Non sono omofobo"

15:59 - Dopo le parole che hanno fatto tanto discutere, torna a parlare Ezio Capuano. L'allenatore dell'Arezzo, che domenica aveva affermato di voler giocatori con le palle e non "checche" al termine della partita persa con l'Alessandria, si difende dalle accuse di omofobia che gli sono state rivolte. "Con quella frase, pronunciata con l'adrenalina a mille dopo la partita, non volevo mancare di rispetto a nessuno", ha detto.

"Chiedo venia ma non scusa - ha continuato l'allenatore degli amaranto - altrimenti ammetterei un errore che sinceramente non ho commesso. Sono una persona con sani princìpi e non mi permetterei mai di offendere qualcuno, con quella parola intendevo dire che i miei giocatori devono essere più cattivi, più grintosi in campo, forse ho usato il termine sbagliato. Io non sono omofobo, né sessista, né razzista e se mi invitano a una manifestazione finalizzata alla sensibilizzazione di questi temi partecipo volentieri". Capuano chiama anche Lippi in sua difesa: "Qualche anno fa Marcello, uno dei più grandi allenatori al mondo, disse che in campo non potevano scendere undici signorine, ma non aveva alcuno scopo offensivo. Ecco, io ho usato quei termini con lo stesso scopo".