Lega Pro, Buffon manda in ritiro la Carrarese

"Ho esternato tutto il mio disappunto e la mia delusione al direttore generale Sandro Turotti - ha aggiunto Buffon in una lettera pubblicata sul sito internet della Carrarese - ed è per questo che ho pienamente appoggiato la decisione della società di portare la squadra in ritiro da mercoledì ed almeno fino al prossimo impegno di campionato. Auspico vivamente che la squadra, l'allenatore e l'area sportiva, possano ritrovare - anche grazie al ritiro stesso - la concentrazione necessaria per poter affrontare e concludere al meglio i prossimi impegni di campionato. Per la Carrarese - continua il portiere della Juventus - mi sono sempre impegnato in prima persona e non solo a livello di immagine. Essa rappresenta per me la sfida quasi impossibile e l'orgoglio da mostrare, visto che questo e' il mio desiderio, finché sarò al timone della società, tale deve essere per tutti, dai magazzinieri al presidente. Non e' questo il momento dei bilanci, questo è il momento di considerarci tutti in discussione, in cui dobbiamo ritrovare la compattezza e la rabbia per venir fuori dalle difficoltà in cui ci troviamo. Mi auguro, infine, che anche i tifosi comprendano la situazione e non facciano mancare il loro supporto alla squadra, solo per la Carrarese e per Carrara".