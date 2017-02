Lega di A: rinviata l'elezione del nuovo presidente

Fra due settimane, lunedì 6 marzo, la Federcalcio eleggerà il presidente: Tavecchio e Abodi i candidati. Oggi, la Lega di Serie A doveva eleggere il suo nuovo presidente: resta Beretta o ne arriva un altro? Si era parlato di Galliani, fino a tre mesi fa: poi l'ad rossonero ha declinato l'invito. Si era parlato di Walter Veltroni, fino a due settimane fa: ma erano intenzioni, non precise volontà, nemmeno da parte dell'ex primo ministro.



Così oggi poco dopo le 15 è cominciata l'assemblea elettiva della Lega Serie A in via Rosellini, a Milano. Assemblea che si è conclusa dopo meno di due ore, con la scelta -obbligata- del rinvio, non essendoci un candidato che possa sostituire Beretta. Rinvio a giovedì 2 marzo.

Assente l'Udinese, erano presenti, tra gli altri, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l'ad e dg bianconero Beppe Marotta, l'ad del Milan Adriano Galliani, il dirigente della Roma Mauro Baldissoni e il numero uno della Lazio Claudio Lotito.

Alcuni club si sono incontrati prima di arrivare in via Rosellini, ma non è stato trovato un accordo. Così si è arrivati alla fumata nera, perché c'è distanza fra le grandi e gli altri club. Non c'era un altro nome sul tavolo oltre a quello dell'attuale presidente Maurizio Beretta. Beretta è in carica dal 25 agosto 2009.