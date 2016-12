Leeds, l'azionariato popolare contro Cellino: "Vendi le quote"

La vita calcistica in Inghilterra di Massimo Cellino non è più facile di quella in Italia. In due giorni, il proprietario del Leeds ha ricevuto due bordate: prima la squalifica (la seconda) dal consiglio della Championship per i guai col Fisco italiano, poi l'azionariato popolare del club (fermo al 18° posto della seconda divisione inglese) che lo ha invitato a cedere le quote per "avere più stabilità in società".