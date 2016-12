Leeds-Eintracht finisce in rissa: 20 tifosi arrestati

Scene di violenza in Austria al termine di un'amichevole tra Leeds ed Eintracht Francoforte vinta dai tedeschi 2-1. A Eugendorf, al triplice fischio finale dell'arbitro si è scatenato il putiferio con le due tifoserie che, scese in campo, sono venute a contatto. Circa 100 ultras tedeschi hanno affrontato gli hooligans inglesi, giunti in Austria in grande numero. Bollettino: 20 arresti e 2 persone al pronto soccorso.