Lecco, arbitro picchiato nel week-end contro la violenza

Come riporta La Provincia di Lecco, il risultato finale è stato di 3-0 in favore dei padroni di casa del Cernusco, ma poco importa. L'arbitro appena diciottenne di Vercurago sicuramente ricorderà la sfida per un altro motivo. Nel weekend antiviolenza, che ha visto le partite iniziare con dieci minuti di ritardo proprio per sensibilizzare giocatori e tifosi sul tema, si è registrato anche un altro caso analogo, con un direttore di gara costretto a ricevere le cure del pronto soccorso in provincia di Brescia.



In passato le partite giovanili sono spesso finite sulle prime pagine dei giornali più per atti di violenza, che per prodezze sportive. Celebre il caso dello scorso novembre quando dei genitori si picchiarono durante il derby dei pulcini tra Juventus e Torino, condendo il tutto con insulti razzisti.