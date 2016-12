Le probabili formazioni di Serie A

Cagliari (4-3-1-2) : Brkic, Balzano, Rossettini, Ceppitelli, Avelar, Dessena (C), Ekdal, Donsah, Mpoku, Farias, Cop A disp.: Cragno, Colombi, Diakité, Crisetig, Joao Pedro, Barella, Sau, Longo. All .: Festa Squalificati : Murru (1), Cossu (1) Indisponibili : Pisano, Conti Parma (3-5-2): Iacobucci; Mendes, Costa, Feddal; Varela, Mauri, Jorquera, Nocerino, Gobbi; Coda, Ghezzal A disp.: Bertozzi, Santacroce, Haraslin, Lucarelli, Galloppa, Cassani, Lodi, Lila, Mariga, Palladino. All .: Donadoni Squalificati : Mirante (1), Belfodil (1) Indisponibili : Prestia

TORINO-EMPOLI ore 15

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; B. Peres, Benassi, Gazzi, El Kaddouri, Darmian; Quagliarella, Maxi Lopez

A disp.: Castellazzi, Ichazo, Bovo, Gaston Silva, Basha, Jansson, Molinaro, Gonzalez, Martinez, Amauri. All.: Ventura

Squalificati: Vives (1)

Indisponibili: Barreto

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Rugani, Barba, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Saponara; Maccarone, Pucciarelli

A disp.: Giacomel, Bassi, Somma, Laurini, Signorelli, Diousse, Brillante, Verdi, Zielinski, Mchedlidze, Tavano. All.: Sarri

Squalificati: Tonelli (1)

Indisponibili: Guarente, Pugliesi



LE ULTIME

Qui Torino: Ventura dovrà fare a meno di Vives per squalifica. Rientrano Moretti e Gazzi. Maxi Lopez in attacco al fianco di Quagliarella.



Qui Empoli: Tonelli out per squalifica, dentro Barba accanto a Rugani al centro della difesa.