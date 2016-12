Le probabili formazioni di Serie A

LUNEDI' 23 FEBBRAIO

CAGLIARI-INTER ore 21 FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-2-1): Brkic; Dessena, Rossettini, Capuano, Avelar; Donsah, Conti, Crisetig; Cossu; M'Poku, Cop. A disp.: Colombi, Cragno, Gonzalez, Murru, Longo, Joao Pedro, Pisano, Farias, Barella, Husbauer, Ceppitelli, Diakhitè. All.: Zola. All.: Zola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Balzano, Sau, EkdalInter (4-3-1-2): Carrizo; Campagnaro, Vidic, Juan Jesus, Santon; Guarin, Medel, Brozovic; Kovacic; Podolski, Icardi. A disp.: Berni, Andreolli, Kuzmanovic, Obi, Dodò, Ranocchia, Puscas, D'Ambrosio, Hernanes, Shaqiri, Dimarco. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nagatomo, Jonathan, Handanovic



LE ULTIME

Qui Cagliari: nuovo stop per Sau, alle prese con un risentimento muscolare. In difesa Dessena titolare sulla corsia di destra. Ekdal non convocato per una faringite, al suo posto gioca M'Poku.



Qui Inter: Alla fine Mancini ha Kovacic dal primo minuto al posto di Shaqiri. In difesa c'è Vidic con Juan Jesus. Contusione a un piede per Handanovic, non convocato. Ritorno in panchina per Andreolli e D'Ambrosio.



NAPOLI-SASSUOLO ore 19 FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Gargano, Lopez; Callejon, Hamsik, Gabbiadini; Zapata

A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Henrique, Mesto, Strinic, Inler, Jorginho, Mertens, De Guzman. All.: Benitez

Squalificati: Higuain (1)

Indisponibili: Zuniga, Michu, InsigneSassuolo (4-3-3): Consigli; Antei, Cannavaro, Acerbi, Gazzola; Taider, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Floro Flores

A disp.: Polito, Pomini, Longhi, Bianco, Caselli, Biondini, Donis, Chibsah, Brighi, Lazarevic, Floccari, Sansone. All.: Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pegolo, Terranova, Vrsaljko, Peluso



MARTEDI' 24 FEBBRAIO

SAMPDORIA-GENOA ore 18.30

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Regini; Obiang, Palombo, Duncan; Soriano; Okaka, Eder.

A disp.: Frison, Romero, Coda, Mesbah, Marchionni, Acquah, Correa, Wszolek, Rizzo, Bergessio, Muriel, Eto'o. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cacciatore, Munoz, De Vitis

Genoa (3-4-3): Perin; Roncaglia, Burdisso, De Maio; Rincon, Bertolacci, Kucka, Edenilson; Iago, Niang, Perotti.

A disp.: Lamanna, Sommariva, Izzo, Tambè, Parente, Bergdich, Laxalt, Mandragora, Lestienne, Pavoletti, Borriello. All.: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marchese, Ariaudo

DOMENICA 22 FEBBRAIO

FIORENTINA-TORINO ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-5-2): Tatarusanu; Basanta, Gonzalo, Tomovic; Ilicic, Vargas, Badelj, Aquilani, Rosi; Diamanti, Babacar. All. Montella A disp.: Rosati, Lazzari, Kurtic, Savic, Pasqual, Pizarro, Joaquin, Salah, Richards. Fernandez, Gilardino, Gomez. All.: Montella

Squalificati: Alonso (1)

Indisponibili: Rossi, Bernardeschi, Lupatelli, Octavio, Vargas, Borja Valero

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Moretti, Jannson; Bruno Peres, Benassi, Vives, Farnerud, Molinaro; Quagliarella, Maxi Lopez. All. Ventura A disp.: Castellazzi, Ichazo, Darmian, Silva, Glik, Masiello, Gazzi, Martinez, Amauri, Basha . All.: Ventura

Squalificati: El Kaddouri (1)

Indisponibili: Gonzalez





EMPOLI-CHIEVO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Saponara; Maccarone, Tavano

A disp.: Pugliesi, Bassi, Somma, Barba, Laurini, Brillante, Signorelli, Verdi, Zielinski, Mchedlidze, Pucciarelli. All.: Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: GuarenteChievo (4-4-2): Bizzarri; Schelotto, Dainelli, Gamberini, Zukanovic; Birsa, Izco, Radovanovic, Hetemaj; Meggiorini, Botta

A disp.: Bardi, Seculin, Sardo, Mattiello, Cesar, Cofie, Biraghi, Fetfatzidis, Paloschi, Pellissier, Pozzi. All.: Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frey



LAZIO-PALERMO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Marchetti; Cavanda, Mauricio, De Vrij, Radu; Cataldi, Biglia, Parolo; Candreva, Klose, Mauri

A disp.: Berisha, Strakosha, Cana, Braafheid, Novaretti, Onazi, Ederson, Ledesma, B. Keita, Perea. All.: Pioli

Squalificati: Felipe Anderson (1)

Indisponibili: Ciani, Pereirinha, Gentiletti, Lulic, Djordjevic, Tounkara, Basta, KonkoPalermo (3-5-2): Sorrentino; Terzi, Gonzalez, Andelkovic; Morganella, Quaison, Jajalo, Barreto, Lazaar; Vazquez, Dybala

A disp.: Ujkani, Milanovic, Vitiello, Ortiz, Daprelà, Rispoli , Della Rocca, Emerson, Chochev, Bentivegna, Belotti, Joao Silva. All.: Iachini

Squalificati: Rigoni (1)

Indisponibili: Maresca



MILAN-CESENA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-1-2): Abbiati; Bonera, Bocchetti, Rami, Antonelli; Montolivo, De Jong, Poli; Bonaventura; Menez, Destro

A disp.: Gori, Donnarumma, Essien, Alex, Felicioli, Muntari, Honda, Van Ginkel, Cerci, De Santis, Suso, Pazzini. All.: Inzaghi

Squalificati: Mexes (1), Paletta (1), Diego Lopez (1)

Indisponibili: Zapata, De Sciglio, Mastour, El Shaarawy, Agazzi, Abate, Armero, ZaccardoCesena (4-3-1-2): Leali; Nica, Lucchini, Volta, Renzetti; Giorgi, De Feudis, Zè Eduardo; Brienza; Djuric, Defrel

A disp.: Agliardi, Bressan, Capelli, Krajnc, Magnusson, Carbonero, Dalmonte, Mudingayi, Succi, A. Rodriguez. All.: Di Carlo

Squalificati: Perico (1)

Indisponibili: Marilungo, Tabanelli, Valzania, Cazzola, Pulzetti, Cascione



PARMA-UDINESE RINVIATA

VERONA-ROMA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Benussi; E. Pisano, Moras, Marques, Brivio; Ionita, Tachtsidis, Hallfredsson; J. Gomez, Toni, Jankovic

A disp.: Gollini, Martic, Sorensen, Agostini, Greco, Marquez, Obbadi, Campanharo, Lazaros, Saviola, Nico Lopez, Fernandinho. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gu. Rodriguez, Sala, Valoti, RafaelRoma (4-3-3): De Sanctis; Florenzi, Manolas, Astori, Cole; Pjanic, S. Keita, Nainggolan; Gervinho, Totti, Ljajic

A disp.: Skorupski, Curci, Torodisis, Spolli, Yanga-Mbiwa, Holebas, Sanabria, De Rossi, Paredes, Uçan, Verde, Doumbia. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Strootman, Balzaretti, Castan, Iturbe, Ibarbo, Lobont, Maicon



VENERDI' 20 FEBBRAIO

JUVENTUS-ATALANTA 2-1 FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini, Padoin; Marchisio, Pirlo, Pogba; Pereyra; Tevez, Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Lichtsteiner, De Ceglie, Barzagli, Ogbonna, Evra, Sturaro, Pepe, Coman, Morata, Matri. All.: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Asamoah, Romulo, Marrone, VidalAtalanta (4-4-1-1): Sportiello; Bellini, A. Masiello, Stendardo, Del Grosso; Zappacosta, Cigarini, Migliaccio, D'Alessandro; Emanuelson; Denis

A disp.: Avramov, Scaloni, Dramé, Grassi, Kresic, Baselli, Bianchi, Frezzolini, Boakye, Gomez. All.: Colantuono

Squalificati: Benalouane (1), Pinilla (1), Carmona (1)

Indisponibili: Cherubin, Estigarribia, Raimondi, Moralez, Biava