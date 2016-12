Le probabili formazioni di Serie A

DOMENICA 15 FEBBRAIO

CESENA-JUVENTUS FORMAZIONI UFFICIALI ore 20:45

Cesena (4-3-1-2): Leali; Perico, Krajnc, Lucchini, Renzetti; Giorgi, De Feudis, Zè Eduardo; Brienza; Djuric, Defrel

A disp.: Agliardi, Capelli, Bressan, Nica, Gasperi, Volta, Succi, Magnusson, Mudingayi, Carbonero, A. Rodriguez, Moncini. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marilungo, Tabanelli, Valzania, Cazzola, Pulzetti, CascioneJuventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Ogbonna, Evra; Pogba, Pirlo, Marchisio; Vidal; Morata, Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Barzagli, Chiellini, De Ceglie, Pereyra, Sturaro, Pepe, Coman, Padoin. All.: Allegri

Squalificati: Tevez (1)

Indisponibili: Asamoah, Romulo, Matri, Caceres



LE ULTIME

Qui Cesena: sarà una squadra rimaneggiata. Ai minimi termini soprattutto il centrocampo: ko Cazzola (lesione di 1/o grado, out per 15 giorni), Pulzetti (stiramento all'adduttore breve della coscia sinistra, out un mese) e Cascione per un'infiammazione al tendine rotuleo. Giorgi e Renzetti ci sono. In difesa spazio a Perico e Magnusson come terzini, Capelli e Lucchini al centro. De Feudis sarà il regista basso davanti alla difesa. In attacco Brienza agirà da trequartista alle spalle di Defrel e uno tra Rodriguez e Djuric.

Qui Juve: niente da fare per Caceres, non convocato. Potrebbe riposare Chiellini, sostituito da Ogbonna. Con Tevez squalificato cambia la coppia d'attacco, che sarà Morata-Llorente. Allegri ha escluso il turnover: Pirlo, quindi, non rifiata e va regolarmente in campo. Vidal trequartista.



GENOA-VERONA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-4-3): Perin; Roncaglia, Izzo, De Maio; Edenilson, Bertolacci, Kucka, Bergdich; Iago, Perotti, Niang

A disp.: Lamanna, Sommariva, Burdisso, Tambè, Rincon, Laxalt, Panico, Mandragora, Lestienne, Pavoletti. All.: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marchese, T. Costa, AntoniniVerona (4-3-3): Benussi; E. Pisano, Moras, Marques, Agostini; Greco, Tachtsidis, Hallfredsson; J. Gomez, Toni, Christodolopoulos

A disp.: Rafael, Martic, Marquez, Brivio, Sorensen, Ionita, Valoti, Campanharo, Jankovic, Fernandinho, Saviola, N. Lopez. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gu. Rodriguez, Sala, Obbadi



ROMA-PARMA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Florenzi, Manolas, Yanga Mbiwa, Cole; Nainggolan, De Rossi, Keita; Gervinho, Ljajic, Doumbia

A disp.: Skorupski, Spolli, Astori,Vestenicky, Marchegiani, Torosidis, Pellegrini, Uçan, Paredes, Verde. All.: Garcia

Squalificati: Holebas (1)

Indisponibili: Strootman, Balzaretti, Castan, Iturbe, Ibarbo, Totti, Maicon, PjanicParma (4-3-3): Mirante; Cassani, Mendes, Lucarelli, J. Mauri; Mariga, Costa, Nocerino; Belfodil, Varela, C. Rodriguez

A disp.: Iacobucci, Bajza, Lodi, Ghezzal, Mariga, Feddal, Santacroce, Broh, Coda, Esposito, Prestia, Palladino. All.: Donadoni

Squalificati: Galloppa (1)

Indisponibili: Biabiany, Jorquera, Lila, Haraslin, Gobbi



TORINO-CAGLIARI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; B. Peres, Benassi, Vives, El Kaddouri, Darmian; Martinez, Quagliarella

A disp.: Castellazzi, Ichazo, Maksimovic, Gaston Silva, Molinaro, S. Masiello, Jansson, Gazzi, Alv. Gonzalez, Amauri, Maxi Lopez. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Basha, Barreto, FarnerudCagliari (4-3-2-1): Brkic; Dessena, Rossettini, Capuano, Avelar; Cossu, Conti, Donsah; Ekdal, Cop; Sau

A disp.: Colombi, Cragno, Rodriguez, Murru, Ceppitelli, Diakité, Crisetig, Husbauer, Mpoku, Farias, Joao Pedro, Longo. All.: Zola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: F. Pisano, Balzano



UDINESE-LAZIO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Karnezis; Wague, Danilo, Piris; Widmer, Allan, B. Fernandes, Badu, G. Silva; Thereau, Di Natale

A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Heurtaux, Jadson, Hallberg, Evangelista, Pinzi, Guilherme, Perica, Aguirre. All.: Stramaccioni

Squalificati: Kone (1), Pasquale (1)

Indisponibili: Geijo, DomizziLazio (4-3-3): Berisha; Basta, Mauricio, De Vrij, Radu; Onazi, Biglia, Parolo; F. Anderson, Klose, Candreva

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Cavanda, Braafheid, Novaretti, Konko, Cataldi, Ederson, Ledesma, Keita, Perea. All.: Pioli

Squalificati: Marchetti (1), Cana (1), S. Mauri (1)

Indisponibili: Ciani, Pereirinha, Gentiletti, Lulic, Djordjevic, Tounkara



CHIEVO-SAMPDORIA ore 18

Chievo (4-4-2): Bizzarri; Frey, Cesar, Gamberini, Zukanovic; Schelotto, Birsa, Izco, Hetemaj; Paloschi, Meggiorini

A disp.: Bardi, Seculin, Sardo, Dainelli, Biraghi, Cofie, Botta, Christiansen, Fetfatzidis, Pellissier, Pozzi. All.: Maran

Squalificati: Radovanovic (1)

Indisponibili: nessunoSampdoria (4-3-1-2): Viviano; Wszolek, Silvestre, Romagnoli, Regini; Obiang, Palombo, Duncan; Correa; Bergessio, Eto'o

A disp.: Frison, Massolo, Mesbah, Coda, Acquah, Marchionni, Soriano, De Silvestri, Lulic, Muriel, Eder, L. Djordjevic. All.: Mihajlovic

Squalificati: Okaka (1)

Indisponibili: Cacciatore, Rizzo, Munoz, Romero



LE ULTIME

Qui Chievo: Maran dovrà fare a meno dello squalificato Radovanovic. Dubbi sul partner d'attacco di Paloschi: dovrebbe spuntarla Meggiorini.

Qui Sampdoria: ancora fuori Rizzo, in miglioramento, Romero, Cacciatore e Munoz. Muriel in panchina. Possibili grandi novità in attacco con Eto'o e Correa che potrebbero addirittura partire dal primo minuto al posto di Eder e Soriano.

UDINESE-LAZIO ore 15

Udinese (3-5-2): Karnezis; Heurtaux, Danilo, Piris; Widmer, Allan, Guilherme, Badu, G. Silva; Thereau, Di Natale

A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Wague, Jadson, Hallberg, Evangelista, Pinzi, B. Fernandes, Perica, Aguirre. All.: Stramaccioni

Squalificati: Kone (1), Pasquale (1)

Indisponibili: Geijo, DomizziLazio (4-3-3): Berisha; Basta, Mauricio, De Vrij, Radu; Cataldi, Biglia, Parolo; F. Anderson, Klose, Candreva

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Cavanda, Braafheid, Novaretti, Konko, Onazi, Ederson, Ledesma, Keita, Perea. All.: Pioli

Squalificati: Marchetti (1), Cana (1), S. Mauri (1)

Indisponibili: Ciani, Pereirinha, Gentiletti, Lulic, Djordjevic, Tounkara



LE ULTIME

Qui Udinese: Stramaccioni ritrova Badu, rientrato in Friuli dopo gli impegni con la maglia della Nazionale per la Coppa d'Africa. Guilherme è reduce da una distorsione alla caviglia ma è regolarmente tra i convocati. Out gli squalificati Kone e Pasquale. Tornano Di Natale e Pinzi.

Qui Lazio: al posto dello squalificato Marchetti tra i pali giocherà Berisha. In difesa toccherà a Mauricio sostituire Cana e completare la coppia con De Vrij. La squalifica di Mauri lascia spazio invece a Felipe Anderson nel tridente avanzato insieme a Klose e Candreva. Biglia sarà a disposizione. Braafheid ha risolto il problema al ginocchio: convocato dopo oltre due mesi.



CESENA-JUVENTUS ore 20:45

Cesena (4-3-1-2): Leali; Perico, Capelli, Lucchini, Magnusson; Giorgi, De Feudis, Zè Eduardo; Brienza; Djuric, Defrel

A disp.: Agliardi, Krajnc, Bressan, Nica, Gasperi, Volta, Succi, Renzetti, Mudingayi, Carbonero, A. Rodriguez, Moncini. All.: Di Carlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marilungo, Tabanelli, Valzania, Cazzola, Pulzetti, CascioneJuventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pogba, Pirlo, Marchisio; Vidal; Morata, Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Barzagli, Ogbonna, De Ceglie, Pereyra, Sturaro, Pepe, Coman, Padoin. All.: Allegri

Squalificati: Tevez (1)

Indisponibili: Asamoah, Romulo, Matri, Caceres



LE ULTIME

Qui Cesena: sarà una squadra rimaneggiata. Ai minimi termini soprattutto il centrocampo: ko Cazzola (lesione di 1/o grado, out per 15 giorni), Pulzetti (stiramento all'adduttore breve della coscia sinistra, out un mese) e Cascione per un'infiammazione al tendine rotuleo. Giorgi e Renzetti ci sono. In difesa spazio a Perico e Magnusson come terzini, Capelli e Lucchini al centro. De Feudis sarà il regista basso davanti alla difesa. In attacco Brienza agirà da trequartista alle spalle di Defrel e uno tra Rodriguez e Djuric.

Qui Juve: niente da fare per Caceres, non convocato. Con Tevez squalificato cambia la coppia d'attacco, che sarà Morata-Llorente. Allegri ha escluso il turnover: Pirlo, quindi, non rifiata e va regolarmente in campo. Vidal trequartista.