Le probabili formazioni di Serie A

MARTEDI' 6 GENNAIO

JUVENTUS-INTER ore 21 FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Padoin, Ogbonna, Marrone, Mattiello, Pereyra, Pepe, Giovinco, Coman, Morata. All.: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barzagli, Asamoah, Romulo



Inter (4-3-2-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio; Guarin, Medel, Kuzmanovic; Kovacic, Hernanes; Icardi.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Dodò, Vidic, M'Vila, Donkor, Obi, Khrin, Osvaldo, Puscas, Bonazzoli, Podolski. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nagatomo (Coppa d'Asia), Mbaye (Coppa d'Africa), Jonathan, Palacio



JUVENTUS-INTER ore 21

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Padoin, Ogbonna, Marrone, Mattiello, Pereyra, Pepe, Giovinco, Coman, Morata. All.: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barzagli, Asamoah, Romulo



Inter (4-3-1-2): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio; Guarin, Medel, Kuzmanovic; Kovacic; Podolski, Icardi.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Dodò, Vidic, M'Vila, Obi, Khrin, Osvaldo, Hernanes, Puscas, Bonazzoli. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nagatomo (Coppa d'Asia), Mbaye (Coppa d'Africa), Jonathan





LE ULTIME

Qui Juve: difesa a quattro per Allegri, con Lichtsteiner ed Evra esterni. In attacco sarà Llorente ad affiancare Tevez, con Morata che parte dalla panchina.



Qui Inter: Palcio dà forfait e così Mancini pare intenzionato a lanciare Podolski dall'inizio al fianco di Icardi. Ci sarà Campagnaro sull'out destro di difesa, con D'Ambrosio sull'altro versante (Dodò va in panchina).



GENOA-ATALANTA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-4-3): Perin; Roncaglia, Burdisso, De Maio; Edenilson, Rincon, Bertolacci, Antonelli; Lestienne, Matri, Iago.

A disp.: Lamanna, Sommariva, Izzo, Rosi, Mandragora, Antonini, Costa, Sturaro, Kucka, Fetfatzidis. All.: Gasperini

Squalificati: Perotti (3)

Indisponibili: Marchese

Atalanta (4-4-2): Sportiello; Bellini, Benalouane, Stendardo, Dramè; Zappacosta, Baselli, Carmona, D'Alesandro; Moralez; Denis.

A disp.: Avramov, Frezzolini, Biava, Molina, Migliaccio, Rosseti, Bianchi, Scaloni, Del Grosso, Boakye, Spinazzola, Gomez. All.: Colantuono.

Squalificati: Cigarini (1)

Indisponibili: Estigarribia, Raimondi, Cherubin



MILAN-SASSUOLO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Diego Lopez; Rami, Zapata, Alex, De Sciglio; Poli, Essien, Montolivo; Bonaventura, Menez, El Shaarawy.

A disp.: Abbiati, Agazzi, Abate, Albertazzi, Zaccardo, De Santis, Muntari, Saponara, Niang, Mastour, Pazzini, Cerci. All.: Inzaghi

Squalificati: Mexes (1), Armero (1), De Jong (1)

Indisponibili: Van Ginkel, Bonera, Honda (Coppa d'Asia)

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone.

A disp.: Polito, Pomini, Longhi, Ariaudo, Antei, Terranova, Brighi, Bianco, Chibsah, Floccari, Pavoletti, Floro Flores. All.: Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pegolo, Manfredini, Taider (Coppa d'Africa), Vrsaljko





LE ULTIME

Qui MIlan: l'ultimo arrivato Cerci andrà in panchina. El Shaarawy nel tridente d'attacco con Bonaventura e Menez. A centrocampo Essien favorito su Muntari. In difesa Rami sulla fascia destra, con De Sciglio sull'altro versante e Alex-Zapata coppia centrale. Out per squalifica Mexes, Armero e De Jong.



Qui Sassuolo: Di Francesco potrà contare sui rientri di Consigli tra i pali e di Cannavaro, squalificati in occasione dell'ultimo turno del 2014 con il Cesena. Mancherà invece Taider impegnato con la sua Algeria in Coppa d'Africa (Biondini al suo posto con Magnanelli e Missiroli). In attacco tridente con Berardi, Zaza e Sansone. Vrsaljko indisponibile per un lutto famigliare.



PALERMO-CAGLIARI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Munoz, Gonzalez, Feddal; Morganella, Rigoni, Maresca, Barreto, Lazaar; Vazquez, Dybala.

A disp.: Ujkani, Terzi, Pisano, Vitiello, Andelkovic, Emerson, Chochev, Bolzoni, Quaison, Della Rocca, Belotti, Joao Silva. All.: Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Daprelà

Cagliari (4-3-3): Colombi; Pisano, Ceppitelli, Rossettini, Avelar; Crisetig, Conti, Ekdal; Farias, Longo, Cossu.

A disp.: Cragno, Carboni, Benedetti, Capuano, Balzano, Murru, Dessena, Capello, Joao Pedro, Barella, Donsah, Caio Rangel. All.: Zola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sau, Ibarbo



PARMA-FIORENTINA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (3-5-2): Mirante; Costa, Paletta, Lucarelli; Cassani, Lodi, Mauri, Gobbi, De Ceglie; Palladino, Cassano.

A disp.: Iacobucci, Cordaz, Felipe, Mendes, Rispoli, Bidaoui, Pozzi, Lucas, Ristovski, Mariga. All.: Donadoni

Squalificati: Galloppa (1), Santacroce (1)

Indisponibili: Biabiany, Coda, Ghezzal, Jorquera, Acquah e Belfodil (Coppa d'Africa)



Fiorentina (3-5-2): Tatarusanu; Savic, Rodriguez, Basanta; Joaquin, Fernandez, Pizarro, Kurtic, Alonso; Cuadrado, Gomez.

A disp.: Neto, Pasqual, Richards, Tomovic, Aquilani, Lazzarini, Lezzerini, Marin, Ilicic, El Hamdaoui. All.: Montella

Squalificati: Borja Valero (1)

Indisponibili: Rossi, Bernardeschi, Lupatelli, Babacar, Badelj



CESENA-NAPOLI ore 18

Cesena (3-5-1-1): Leali; Volta, Lucchini, Capelli; Giorgi, Carbonero, Ze Eduardo, Cascione, Mazzotta; Brienza; Hugo Almeida.

A disp.: Agliardi, Nica, Krajnc, Magnusson, Valzania, Iglio, Garritano, Cazzola, Djuric, De Feudis, Rodriguez, Succi. All.: Di Carlo.

Squalificati: Defrel (1)

Indisponibili: Marilungo, Perico, Renzetti



Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Britos; Gargano, Lopez; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

A disp.: Andujar, Colombo, Mesto, Henrique, Strinic, Jorginho, De Guzman, Inler, Radosevic, Zapata. All.: Benitez.

Squalificati: Gabbiadini

Indisponibili: Zuniga, Michu, Insigne, Ghoulam (Coppa d'Africa)





LE ULTIME

Qui Cesena: nel centrocampo a 5 ballottaggio tra Ze Eduardo (favorito) e De Feudis. Magnusson, reduce da un attacco di febbre, va in panchina. Out Tabanelli, fermato da una contusione al piede sinistro.



Qui Napoli: il nuovo arrivato Strinic va in panchina, Gabbiadini in tribuna perché squalificato. Lopez-Gargano davanti alla difesa. Callejon-Hamsik-Mertens dietro Higuain.

JUVENTUS-INTER ore 21

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Padoin, Ogbonna, Marrone, Mattiello, Pereyra, Pepe, Giovinco, Coman, Morata. All.: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barzagli, Asamoah, Romulo



Inter (4-2-3-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio; Medel, Kuzmanovic; Hernanes, Kovacic, Podolski; Icardi.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Dodò, Vidic, Guarin, M'Vila, Obi, Khrin, Osvaldo, Palacio, Puscas, Bonazzoli. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nagatomo (Coppa d'Asia), Mbaye (Coppa d'Africa), Jonathan





LE ULTIME

Qui Juve: difesa a quattro per Allegri, con Lichtsteiner ed Evra esterni. In attacco sarà Llorente ad affiancare Tevez, con Morata che parte dalla panchina.



Qui Inter: rebus in attacco per Mancini. Podolski, Icardi e Palacio si giocano due posti. Ci sarà Campagnaro sull'out destro di difesa, con D'Ambrosio sull'altro versante (Dodò va in panchina).



JUVENTUS-INTER ore 21

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Padoin, Ogbonna, Marrone, Mattiello, Pereyra, Pepe, Giovinco, Coman, Morata. All.: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barzagli, Asamoah, Romulo



Inter (4-2-3-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio; Medel, Kuzmanovic; Hernanes, Kovacic, Palacio; Icardi.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Dodò, Vidic, Guarin, M'Vila, Obi, Khrin, Osvaldo, Podolski, Puscas, Bonazzoli. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nagatomo (Coppa d'Asia), Mbaye (Coppa d'Africa), Jonathan





LE ULTIME

Qui Juve: difesa a quattro per Allegri, con Lichtsteiner ed Evra esterni. In attacco sarà Llorente ad affiancare Tevez, con Morata che parte dalla panchina.



Qui Inter: ci sarà Campagnaro sull'out destro di difesa, con D'Ambrosio sull'altro versante (Dodò va in panchina). Novità Hernanes, esterno offensivo con Palacio nel 4-2-3-1. Podolski partirà dalla panchina.



JUVENTUS-INTER ore 21

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Padoin, Ogbonna, Marrone, Mattiello, Pereyra, Pepe, Giovinco, Coman, Morata. All.: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barzagli, Asamoah, Romulo



Inter (4-2-3-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio; Medel, Kuzmanovic; Hernanes, Kovacic, Podolski; Icardi.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Dodò, Vidic, Guarin, M'Vila, Obi, Khrin, Osvaldo, Palacio, Puscas, Bonazzoli. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nagatomo (Coppa d'Asia), Mbaye (Coppa d'Africa), Jonathan





LE ULTIME

Qui Juve: difesa a quattro per Allegri, con Lichtsteiner ed Evra esterni. In attacco sarà Llorente ad affiancare Tevez, con Morata che parte dalla panchina.



Qui Inter: rebus in attacco per Mancini. Podolski, Icardi e Palacio si giocano due posti. Ci sarà Campagnaro sull'out destro di difesa, con D'Ambrosio sull'altro versante (Dodò va in panchina).