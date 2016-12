Le probabili formazioni di Serie A

DOMENICA 21 DICEMBRE

INTER-LAZIO ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Juan Jesus, Nagatomo; Guarin, Kuzmanovic, Kovacic; Dodò, Icardi, Palacio.

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Campagnaro, Vidic, Medel, Obi, Mbaye, Krhin, Hernanes, Bonazzoli. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Osvaldo, Jonathan

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Cana, Radu; Parolo, Ledesma, Lulic; F. Anderson, Klose, Mauri

A disp.:Berisha, Strakosha, Djordjevic, Konko, Keita, Gonzalez, Onazi, Cataldi, Cavanda, Novaretti. All.: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Braafheid, Gentiletti, Ciani, Pereirinha, Candreva, Ederson, Biglia



FIORENTINA-EMPOLI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-5-1-1): Neto; Savic, G. Rodriguez, Basanta; Joaquin, Mati Fernandez, Pizarro, B. Valero, Vargas; Cuadrado; M. Gomez

A disp.: Tatarusanu, Richards, Alonso, Tomovic, Badelj, Kurtic, Pasqual, Aquilani, Ilicic, Marin, El Hamdaoui. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, Bernardeschi, Lupatelli, Babacar

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Croce, Valdifiori, Signorelli; Verdi; Maccarone, Tavano

A disp.: Pugliesi, Bassi, Barba, Laxalt, Zielinski, Bianchetti, Moro, Mchedlidze, Pucciarelli, Aguirre, Rovini. All.: Sarri

Squalificati: Vecino (1)

Indisponibili: Guarente, Laurini, Perticone



SAMPDORIA-UDINESE ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-3-3): Romero; De Silvestri, Gastaldello, Regini, Mesbah; Soriano, Palombo, Obiang; Gabbiadini, Okaka, Eder

A disp.: Da Costa, Viviano, Fornasier, Cacciatore, Duncan, Rizzo, Marchionni, Krsticic, Fedato, Bergessio. All.: Mihajlovic

Squalificati: Romagnoli (1)

Indisponibili: Silvestre, Wszolek, Sansone

Udinese (3-5-2): Karnezis; Heurtaux, Danilo, Wague; Widmer, Badu, Pinzi, Kone, Pasquale; Thereau, Geijo

A disp.: Brkic, Scuffet, Bubnjic, Belmonte, Gabriel Silva, Hallberg, Evangelista, Zapata, Guilherme, Di Natale, Fernandes. All.: Stramaccioni

Squalificati: Allan (1)

Indisponibili: Muriel, A, Piris, Domizzi



TORINO-GENOA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Farnerud, Gazzi, El Kaddouri, Molinaro; Amauri, Martinez.

A disp.: Padelli, Castellazzi, Bovo, Peres, Gaston Silva, Masiello, Vives, Quagliarella. All.: Ventura

Squalificati: Jansson (1)

Indisponibili: Larrondo, Basha, Benassi, Sanchez Mino, Perez, Nocerino

Genoa (3-4-3): Lamanna; Roncaglia, Burdisso, Marchese; Rosi, Sturaro, Rincon, Bertolacci, Antonelli; Iago Falque, Matri,

A disp.: Sommariva, Prisco, Antonini, De Maio, Izzo, Greco, Mussis, Edenilson, Fetfatzidis, Lestienne, Pinilla. All.: Gasperini

Squalificati: Perin (1), Perotti (4)

Indisponibili: Mandragora, Kucka





