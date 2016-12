Le probabili formazioni di Serie A

LUNEDI' 3 NOVEMBRE

LAZIO-CAGLIARI ore 21 FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Marchetti; Pereirinha, De Vrij, Ciani, Braafheid; Parolo, Biglia, Mauri; Candreva, Klose, Lulic.

A disp.: Berisha, Strakosha, Cana, Novaretti, Konko, Onazi, Cataldi, Ledesma, Gonzalez, Felipe Anderson, Ederson, Djordjevic. All. Pioli

Squalificati: Cavanda

Indisponibili: Gentiletti, Basta, Keita, Cataldi, Radu



Cagliari (4-3-3): Cragno; Pisano, Ceppitelli, Rossettini, Murru; Crisetig, Conti, Ekdal; Ibarbo, Sau, Cossu.

A disp.: Colombi, Balzano, Capuano, Benedetti, Capello, Dessena, Donsah, Joao Pedro, Longo, Farias. All. Zeman

Squalificati: Avelar

Indisponibili: Eriksson, Caio Rangel



LE ULTIME

Qui Lazio: Radu è alle prese con un fastidio alla schiena e dà forfait. Al suo posto, sul versante sinistro di difesa, giocherà Braafheid con Pereirinha a destra. Al centro Cana in vantaggio su Ciani. In avanti ballottaggio Djordjevic-Klose: il tedesco scalpita.

Qui Cagliari: Murru al posto dello squalificato Avelar: "E' il sostituto naturale", ha detto Zeman in conferenza stampa. Crisetig in vantaggio su Dessena per un posto nel centrocampo a tre.



CESENA-VERONA ore 19

Cesena (3-5-1-1): Agliardi; Capelli, Lucchini, Volta; Giorgi, Carbonero, De Feudis, Cascione, Renzetti; Defrel; Almeida.

A disp.: Iglio, Bressan, Krajnc, Coppola, Mazzotta, Magnusson, Perico, Zé Eduardo, Succi, Djuric, Garritano

All.: Bisoli

Squalificati: Leali (2)

Indisponibili: Cazzola, Tabanelli, Pulzetti, Marilungo, Rodriguez, Brienza

Verona (4-3-3): Rafael; Sorensen, Moras, Marquez, Agostini; Ionita, Tachtsidis, Hallfredsson; N. Lopez, Toni, J.Gomez.

A disp.: Benussi, Gollini, Luna, Rodriguez, A. Gonzalez, Campanharo, Obbadi, Brivio, Valoti, Saviola, Christodoulopoulos, Nenè

All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sala, Marques, Jankovic, Martic





LE ULTIME

Qui Cesena: Cascione rientra dalla squalifica. Bisoli potrebbe lanciare in attacco Hugo Almeida, spalleggiato da Defrel.

Qui Verona: "Tachtsidis è recuperato e può giocare dall'inizio". Lo ha detto nella conferenza stampa della vigilia Mandorlini, che avrà a disposizione anche Obbadi. Out Martic, Sala e Jankovic, oltre a Marques.



LE ULTIME

MILAN-PALERMO ore 20.45

Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Alex, Rami, De Sciglio; Poli, De Jong, Saponara; Honda, Torres, Menez.

A disp.: Abbiati, Agazzi, Bonera, Albertazzi, Zapata, Zaccardo, Armero, Essien, Van Ginkel, El Shaarawy, Pazzini, Niang

All.: Inzaghi

Squalificati: Muntari

Indisponibili: Montolivo, Bonaventura



Palermo (3-5-2): Sorrentino; Andelkovic, Gonzalez, Muñoz; Morganella, Bolzoni, Maresca, Barreto, Lazaar; Dybala, Vazquez

A disp.: Fulignati, Ujkani, Terzi, Daprelà, Vitiello, Feddal, E.Pisano, Quaison, Ngoyi, Della Rocca, Chochev, Joao Silva, Belotti,

All.: Iachini

Squalificati: Rigoni

Indisponibili: Bamba



LE ULTIME

Qui Milan: la sorpresa è Saponara titolare a centrocampo per via delle assenze di Muntari e Bonaventura. Pippo Inzaghi lo aveva anticipato in conferenza: "Ha qualche chance". In attacco confermato Torres, mentre va in panchina El Shaarawy. Menez e Honda completano il tridente. Ta i pali Diego Lopez ha scavalcato Abbiati.

Qui Palermo: ballottaggio Morganella-Pisano sulla fascia destra di centrocampo, con il primo in vantaggio. In avanti Dybala-Vazquez.



