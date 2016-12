Le probabili formazioni di Serie A

DOMENICA 26 OTTOBRE

MILAN-FIORENTINA ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Abbiati; Abate, Alex, Zapata, De Sciglio; Poli, De Jong, Muntari; Honda, Menez, El Shaarawy.

A disp.: Diego Lopez, Agazzi, Armero, Bonera, Rami, Essien, Saponara, Van Ginkel, Bonaventura, Niang, Pazzini, Torres. All.: Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Montolivo



Fiorentina (4-3-1-2): Neto; Tomovic, Savic, G. Rodriguez, Alonso; Kurtic, Aquilani, Borja Valero; Mati Fernandez; Cuadrado, Babacar

A disp.: Tatarusanu, Lupatelli, Basanta, Pasqual, Richards, Badelj, Vargas, Marin, Ilicic, Lazzari, Bernardeschi, Joaquin. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, Gomez, Pizarro





LAZIO-TORINO ore 18 FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Marchetti; Cavanda, Ciani, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Lulic; Candreva, Djordjevic, Felipe Anderson.

A disp.: Berisha, Strakosha, Konko, Pereirinha, Gonzalez, Ederson, Braafheid, Novaretti, Onazi, Ledesma, Klose. All.: Pioli

Squalificati: Cana

Indisponibili: Gentiletti, Basta, Keita, Mauri



Torino (3-5-2): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Benassi, Vives, Sanchez Mino, Darmian; Farnerud; Quagliarella.

A disp.: Padelli, Castellazzi, Jansson, Silva, Molinaro, Perez, Amauri, Barreto, Martinez. All.: Ventura

Squalificati: El Kaddouri (1)

Indisponibili: Basha, Gazzi, Larrondo, Nocerino, Bovo, Masiello

NAPOLI-VERONA ore 18 FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Jorginho, Lopez; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Mesto, Henrique, Inler, Radosevic, De Guzman, Michu, Mertens, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gargano, Britos, Zuniga



Verona (4-3-3): Rafael; Martic, Moras, Sorensen, Brivio; Ionita, Tachtsidis, Hallfredsson; Marques, Toni, Gomez

A disp.: Benussi, Gollini, Gonzalez Ale., Campanharo, Valoti, Agostini, Lopez, Nenè, Saviola, Jankovic. All.: Mandorlini

Squalificati: Marquez (1)

Indisponibili: Obbadi, Sala, Rodriguez Gu.





