Le probabili formazioni di Serie A

DOMENICA 19 OTTOBRE

INTER-NAPOLI - Ore 20:45

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; Obi, Kovacic, M'Vila, Hernanes, Dodò; Palacio, Icardi

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Mbaye, Kuzmanovic, Krhin, Guarin, Medel, Bonazzoli. All.: Mazzarri

Squalificati:

Indisponibili: Campagnaro, Osvaldo, D'Ambrosio, Jonathan, Nagatomo



Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Zuniga; David Lopez, Inler; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Ghoulam, Britos, Mesto, De Guzman, Jorginho, Mertens, Zapata, Michu. All.: Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: Gargano



LE ULTIME



Qui Inter: Kovacic partirà titolare. Dentro M'Vila, con Medel che va in panchina. Nagatomo è stato convocato ma non ce la fa: gioca Obi. C'è Bonazzoli, coppia d'attacco obbligata con Palacio-Icardi.



Qui Napoli: tegola per Benitez che perde Gargano. L'uruguaiano si è fratturato lo zigomo destro in allenamento ed è stato operato. Al suo posto Inler, che ha completamente recuperato dal fastidio muscolare accusato dopo il match con la Slovenia. Per il resto, formazione confermata.



LUNEDI 20 OTTOBRE

GENOA-EMPOLI - Ore 20:45

Genoa (4-3-3): Perin; Antonini, Burdisso, De Maio, Antonelli; Edenilson, Bertolacci, Rincon; Perotti, Matri, Lestienne

A disp.: Lamanna, Marchese, Sommariva, Izzo, Rosi, Antonini, Greco, Pinilla, Iago. All.: Gasperini

Squalificati: Roncaglia

Indisponibili: Fetfatzidis, Sturaro, Kucka



Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Croce, Valdifiori, Vecino; Verdi; Maccarone, Pucciarelli

A disp.: Bassi, Barba, Bianchetti, Perticone, Moro, Laxalt, Signorelli, Zielinski, Tavano, Aguirre, Mchelidze. All.: Calzona (Sarri squalificato)

Squalificati: -

Indisponibili: Guarente, Laurini



LE ULTIME



Qui Genoa: La tegola inattesa è Kucka, costretto a dare forfait per un problema al legamento rotuleo rimediato in nazionale. GasperIni deve decidere come sostituire lo squalificato Roncaglia: in ballottaggio Burdisso e Marchese. Visto l'infortunio di Sturaro a Parma, in mediana spazio a Bertolacci.



Qui Empoli: Hysaj, Bianchetti, Rugani, Signorelli e Zielinski sono tornati in gruppo. Laurini, alle prese con un problema muscolare, saltarà invece la trasferta.



TORINO-UDINESE - Ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Gillet; Bovo, Jansson, Moretti; Peres, Vives, Gazzi, Benassi, Molinaro; Amauri, Quagliarella

A disp.: Castellazzi, Padelli, Gaston Silva, Maksimovic, Farnerud, Sanchez Mino, Nocerino, Ruben Perez, Darmian, Martinez. All.: Ventura

Squalificati: Glik (1), El Kaddouri (2)

Indisponibili: Basha, Larrondo



Udinese (4-3-2-1): Karnezis; Widmer, Heurtaux, Danilo, Pasquale; Pinzi, Allan, Evangelista; Bruno Fernandes, Thereau; Di Natale

A disp.: Brkic, Meret, Belmonte, Domizzi, Bubnjic, Guilherme, Badu, Hallberg, Kone, Piris, Geijo, Muriel. All.: Stramaccioni

Squalificati: -

Indisponibili: Gabriel Silva, Scuffet, Riera, Wague, Coda



VERONA-MILAN - Ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Rafael; Moras, Marquez, Marques, Agostini; Ionita, Tachtsidis, Hallfredsson; Gomez, Toni, Jankovic. A disp.: Gollini, Benussi, Gu. Rodriguez, Martic, Sorensen, Ale Gonzalez, Brivio, Valoti, Campanharo, Nico Lopez, Saviola, Nenè. All.: Mandorlini

Milan (4-3-3): Abbiati; Abate, Alex, Rami, De Sciglio; Poli, Essien, Muntari; Honda, Torres, El Shaarawy. A disp.: Diego Lopez, Agazzi, Bonera, Zapata, Zaccardo, Armero, Bonaventura, Saponara, Van Ginkel, Menez, Pazzini, Niang. All.: Inzaghi



