Le probabili formazioni di Serie A

Domenica 5 ottobre

FIORENTINA-INTER ore 20:45 LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-1-2): Neto; Tomovic, G. Rodriguez, Savic, Alonso; Aquilani, Pizarro, Kurtic; Mati Fernandez; Cuadrado, Babacar

A disp.: Tatarusanu, Lupatelli, Basanta, Pasqual, Brillante, Borja Valero, Vargas, Hegazi, Badelj, Lazzari, Ilicic, Bernardeschi. All.:Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Rossi, Gomez, Joaquin, Richards, Marin



Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; D'Ambrosio, M'Vila, Medel, Kovacic, Dodò; Osvaldo, Icardi

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Mbaye, Kuzmanovic, Krhin, Hernanes, Obi, Palacio. All.: Mazzarri

Squalificati: Nagatomo

Indisponibili: Jonathan, Campagnaro, Guarin



NAPOLI-TORINO ore 20:45 LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Zuniga; Gargano, Inler; Callejon, Michu, Insigne; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Ghoulam, Mesto, Mertens, Jorginho, David Lopez, Zapata, De Guzman. All.: Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: Hamsik, Britos



Torino (3-5-2): Gillet; Moretti, Glik, Maksimovic; Peres, Vives, Benassi, Darmian, El Kaddouri; Larrondo, Quagliarella

A disp.: Castellazzi, Gaston Silva, Molinaro, Sanchez Mino, Jansson, Ruben Perez, Gazzi, Martinez, Padelli, Amauri. All.: Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Farnerud, Basha, Nocerino, Bovo, Barreto



NAPOLI-TORINO ore 20:45

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Zuniga; Gargano, David Lopez; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Ghoulam, Britos, Mesto, De Guzman, Jorginho, Inler, Mertens, Zapata, Michu. All.: Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: -



Torino (3-5-2): Gillet; Moretti, Glik, Maksimovic; Peres, Vives, Gazzi, Darmian, El Kaddouri; Amauri, Quagliarella

A disp.: Castellazzi, Gaston Silva, Molinaro, Sanchez Mino, Jansson, Ruben Perez, Benassi, Martinez, Padelli, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Farnerud, Basha, Nocerino, Bovo, Barreto



LE ULTIME



Qui Napoli: dopo la vittoria in Europa League, Benitez potrebbe riproporre Maggio sulla destra. A centrocampo, ballotaggio Inler-David Lopez mentre in attacco Insigne è favorito su Mertens.



Qui Torino: Bovo e Barreto ancora out: Maksimovic nel trio di difesa con Glik e Moretti. In attacco Ventura potrebbe riproporre il tandem Amauri-Quagliarella, con El Kaddouri in appoggio alle punte.



UDINESE-CESENA ore 15 UFFICIALI

Udinese (4-3-2-1): Karnezis; Widmer, Heurtaux, Danilo, Piris; Badu, Allan, Guilherme; Kone, Thereau; Di Natale

A disp.: Brkic, Belmonte, Domizzi, Coda, Bubnjic, Pasquale, Pinzi, Hallberg, Fernandes, Gejio, Evangelista. All.: Stramaccioni

Squalificati: -

Indisponibili: Gabriel Silva, Scuffet, Riera



Cesena (3-5-1-1): Leali; Capelli, Lucchini, Magnusson; Defrel, Cascione, De Feudis, Coppola, Renzetti; Brienza; Marilungo.

A disp.: Agliardi, Bressan, Nica, Giorgi, Krajnc, Mazzotta, Zè Eduardo, Carbonero, Garritano, Succi, Djuric, Rodriguez. All.: Bisoli

Squalificati: -

Indisponibili: Cazzola, Tabanelli, Volta, Perico, Pulzetti



JUVENTUS-ROMA ore 18

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Marchisio, Vidal, Asamoah; Tevez, Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Evra, Padoin, Pepe, Mattiello, Pirlo, Pereyra, Coman, Giovinco, Morata. All.: Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli, Romulo, Marrone



Roma (4-3-3): Skorupski; Maicon, Yanga Mbiwa, Manolas, Cole; Nainggolan, Keita, Pjanic; Iturbe, Totti, Gervinho

A disp.: Lobont, Marchegiani, Somma, Torosidis, Holebas, Emanuelson, Paredes, Uçan, Ljajic, Sanabria, Florenzi, Destro. All. : Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: Strootman, Balzaretti, Borriello, Castan, Astori, Ucan, De Rossi, De Sanctis



LE ULTIME



Qui Juventus: Pirlo torna tra i convocati: partirà dalla panchina, così come Morata, che ha recuperato dall'elongazione al gluteo destro. In difesa è confermato Caceres. Romulo out, ne avrà per circa trenta giorni.



Qui Roma: Niente da fare per De Sanctis: al suo posto convocato il figlio d'arte Marchegiani. Recuperato Iturbe, che giocherà, Florenzi permettendo, al fianco di Totti e Gervinho. Indisponibile De Rossi.

FIORENTINA-INTER ore 20:45

Fiorentina (4-3-1-2): Neto; Tomovic, G. Rodriguez, Savic, Alonso; Aquilani, Pizarro, Borja Valero; Mati Fernandez; Cuadrado, Babacar

A disp.: Tatarusanu, Lupatelli, Basanta, Pasqual, Brillante, Kurtic, Vargas, Hegazi, Badelj, Lazzari, Ilicic, Bernardeschi. All.:Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Rossi, Gomez, Joaquin, Richards, Marin



Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; D'Ambrosio, M'Vila, Medel, Kovacic, Dodò; Osvaldo, Icardi

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Mbaye, Kuzmanovic, Krhin, Hernanes, Obi, Palacio. All.: Mazzarri

Squalificati: Nagatomo

Indisponibili: Jonathan, Campagnaro, Guarin



LE ULTIME



Qui Fiorentina: c'è anche Cuadrado, reduce da una tendinopatia rotulea, nella lista dei convocati. Richards out per almeno due settimane a causa di una lesione muscolare rimediata nel match con la Dinamo Minsk.



Qui Inter: ci sono anche Dodò e Kovacic tra i 20 convocati: i due partiranno dal 1'. D'Ambrosio a destra al posto dello squalificato Nagatomo, in attacco Icardi farà coppia con Osvaldo. A centrocampo M'Vila è in vantaggio su Hernanes. Out Guarin, che non ha ancora recuperato dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nella gara di Europa League.







NAPOLI-TORINO ore 20:45

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Zuniga; Gargano, David Lopez; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Ghoulam, Britos, Mesto, De Guzman, Jorginho, Inler, Mertens, Zapata, Michu. All.: Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: -



Torino (3-5-2): Gillet; Moretti, Glik, Maksimovic; Peres, Vives, Gazzi, Darmian, El Kaddouri; Amauri, Quagliarella

A disp.: Castellazzi, Gaston Silva, Molinaro, Sanchez Mino, Jansson, Ruben Perez, Benassi, Martinez, Padelli, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Farnerud, Basha, Nocerino, Bovo, Barreto



LE ULTIME



Qui Napoli: dopo la vittoria in Europa League, Benitez potrebbe riproporre Maggio sulla destra. A centrocampo, ballotaggio Inler-David Lopez mentre in attacco Insigne è favorito su Mertens.



Qui Torino: Bovo e Barreto ancora out: Maksimovic nel trio di difesa con Glik e Moretti. In attacco Ventura potrebbe riproporre il tandem Amauri-Quagliarella, con El Kaddouri in appoggio alle punte.



NAPOLI-TORINO ore 20:45

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Gargano, Inler; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Zuniga, Britos, Mesto, De Guzman, Jorginho, David Lopez, Mertens, Zapata, Michu. All.: Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: -



Torino (3-5-2): Gillet; Moretti, Glik, Maksimovic; Peres, Vives, Gazzi, Darmian, El Kaddouri; Amauri, Quagliarella

A disp.: Castellazzi, Gaston Silva, Molinaro, Sanchez Mino, Jansson, Ruben Perez, Benassi, Martinez, Padelli, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Farnerud, Basha, Nocerino, Bovo, Barreto



LE ULTIME



Qui Napoli: dopo la vittoria in Europa League, Benitez potrebbe riproporre Maggio sulla destra. A centrocampo, ballotaggio Gargano-David Lopez mentre in attacco Insigne è favorito su Mertens.



Qui Torino: Bovo e Barreto ancora out: Maksimovic nel trio di difesa con Glik e Moretti. In attacco Ventura potrebbe riproporre il tandem Amauri-Quagliarella, con El Kaddouri in appoggio alle punte.



FIORENTINA-INTER ore 20:45

Fiorentina (4-3-1-2): Neto; Tomovic, G. Rodriguez, Savic, Alonso; Aquilani, Pizarro, Borja Valero; Mati Fernandez; Cuadrado, Babacar

A disp.: Tatarusanu, Lupatelli, Basanta, Pasqual, Marin, Brillante, Kurtic, Vargas, Hegazi, Badelj, Lazzari, Ilicic Bernardeschi. All.:Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Rossi, Gomez, Joaquin, Richards



Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; D'Ambrosio, M'Vila, Medel, Kovacic, Dodò; Osvaldo, Icardi

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Mbaye, Kuzmanovic, Krhin, Hernanes, Obi, Palacio. All.: Mazzarri

Squalificati: Nagatomo

Indisponibili: Jonathan, Campagnaro, Guarin



LE ULTIME



Qui Fiorentina: nuovo infortunato per Montella, che perde Micah Richards per almeno due settimane a causa di una lesione muscolare rimediata nel match con la Dinamo Minsk: "Il calciatore - si legge nel comunicato della Fiorentina - è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione mio fasciale di 1 grado del muscolo bicipite femorale. L'atleta riprenderà l'attività fisica dopo 10 giorni di terapie del caso, gia’ iniziate nella giornata di oggi". Punto interrogativo su Cuadrado.



Qui Inter: ci sono anche Dodò e Kovacic tra i 20 convocati: i due partiranno dal 1'. D'Ambrosio a destra al posto dello squalificato Nagatomo, in attacco Icardi farà coppia con Osvaldo. A centrocampo M'Vila è in vantaggio su Hernanes. Out Guarin, che non ha ancora recuperato dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nella gara di Europa League.



NAPOLI-TORINO ore 20:45

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Gargano, Inler; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Zuniga, Britos, Mesto, De Guzman, Jorginho, David Lopez, Mertens, Zapata, Michu. All.: Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: -



Torino (3-5-2): Gillet; Moretti, Glik, Maksimovic; Peres, Vives, Gazzi, Darmian, El Kaddouri; Amauri, Quagliarella

A disp.: Castellazzi, Gaston Silva, Molinaro, Sanchez Mino, Jansson, Ruben Perez, Benassi, Martinez, Padelli, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Farnerud, Basha, Nocerino, Bovo, Barreto



LE ULTIME



Qui Napoli: dopo la vittoria in Europa League, Benitez potrebbe riproporre Maggio sulla destra. A centrocampo, ballotaggio Gargano-David Lopez mentre in attacco Insigne è favorito su Mertens.



Qui Torino: Bovo e Barreto ancora out: Maksimovic nel trio di difesa con Glik e Moretti. In attacco Ventura potrebbe riproporre il tandem Amauri-Quagliarella, con El Kaddouri in appoggio alle punte.



NAPOLI-TORINO ore 20:45

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Gargano, Inler; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Zuniga, Britos, Mesto, De Guzman, Jorginho, David Lopez, Mertens, Zapata, Michu. All.: Benitez

Squalificati: -

Indisponibili: -



Torino (3-5-2): Gillet; Moretti, Glik, Maksimovic; Peres, Vives, Gazzi, Darmian, El Kaddouri; Amauri, Quagliarella

A disp.: Castellazzi, Gaston Silva, Molinaro, Sanchez Mino, Jansson, Ruben Perez, Benassi, Martinez, Padelli, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Farnerud, Basha, Nocerino, Bovo, Barreto



LE ULTIME



Qui Napoli: dopo la vittoria in Europa League, Benitez potrebbe riproporre Maggio sulla destra. A centrocampo, ballotaggio Gargano-David Lopez mentre in attacco Insigne è favorito su Mertens.



Qui Torino: Bovo e Barreto ancora out: Maksimovic nel trio di difesa con Glik e Moretti. In attacco Ventura potrebbe riproporre il tandem Amauri-Quagliarella, con El Kaddouri in appoggio alle punte.