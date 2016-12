Le probabili formazioni dei posticipi di Serie A

LUNEDI' 8 DICEMBRE

CAGLIARI-CHIEVO ore 19 FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-3): Cragno; Pisano, Benedetti, Rossettini, Balzano; Crisetig, Conti, Ekdal; Farias, Ibarbo, Cossu

A disp.: Carboni, Ceppitelli, Avelar, Capuano, Murru, Dessena, Capello, Joao Pedro, Donsah, Caio Rangel, Longo. All.: Zeman

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Colombi, Eriksson, SauChievo (4-4-2): Bizzarri; Frey, Cesar, Gamberini, Zukanovic; Izco, Radovanovic, Hetemaj, Birsa; Meggiorini, Paloschi

A disp.: Bardi, Secuilin, Dainelli, Sardo, Biraghi, Cofie, Maxi Lopez, Lazarevic, Bellomo, Schelotto, Botta, Pellissier. All.: Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno



VERONA-SAMPDORIA ore 21

Verona (4-3-3): Rafael; Gonzalez, Marquez, Moras, Agostini; Campanharo, Tachtsidis, Lazaros; N. Lopez, Toni, Gomez

A disp.: Benussi, Gollini, Marques, Gui. Rodriguez, Luna, Brivio, Valoti, Ionita, Saviola, Nené. All.: Mandorlini

Squalificati: Hallfredsson (1)

Indisponibili: Sala, Obbadi, Sorensen, Martic, JankovicSampdoria (4-3-3): Romero; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Regini; Rizzo, Palombo, Krsticic; Gabbiadini, Okaka, Eder

A disp.: Da Costa, Viviano, Gastaldello, Mesbah, Cacciatore, Duncan, Marchionni, Wszolek, G. Sansone, Bergessio. All.: Mihajlovic

Squalificati: Soriano (1), Obiang (1)

Indisponibili: nessuno

LE ULTIME

Qui Verona: Mandorlini dovrà letteralmente inventarsi il centrocampo dove sarà assente Hallfredsson squalificato. Rispetto alla gara contro il Perugia tornerà a disposizione Tachtsidis, mentre sono tutte da vagliare le condizioni di Ionita che ha accusato una risentimento muscolare e che potrebbe essere recuperato. Niente da fare invece per Obbadi, Sala e Jankovic tutti assenti.



Qui Sampdoria: la squalifica di Obiang rilancia Krsticic dall'inizio nel terzetto di centrocampo con Rizzo e Palombo. Ma non è escluso l'utilizzo di Duncan. In avanti Gabbiadini titolare con Okaka ed Eder.



