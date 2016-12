Le pagelle di Lippi: "Ventura il migliore, Inter tosta, Totti-300, ma è triste"

"Il Torino ha il migliore allenatore italiano, Ventura. Il Torino, poi, come il Sassuolo e il Chievo ha lo stesso allenatore da qualche anno, il loro gioco è rodato, otterranno buoni risultati. I granata però rispetto alle altre hanno qualcosa di più, potrebbero stupire e durare". Parola di Marcello Lippi. L'ex ct della nazionale è stato ospite in studio, come ogni lunedì, del programma di Radio2 "Non è un paese per giovani".

L'Inter capolista "è l'immagine di una squadra concreta, e questo è un bel segnale - ha detto ancora Lippi - I nerazzurri hanno sempre vinto più che col bel gioco con la concretezza, una qualità importante per una squadra che poi vince il campionato".

"Ieri ero all'Olimpico per Roma-Sassuolo - ha raccontato ancora l'ex ct - ho visto il 300.mo gol di quel grande campione che è Totti e la gioia dei suoi figli. Però ho anche visto un po' di tristezza in Francesco, un po' di malinconia, legata al fatto che in questo periodo non è molto impegnato e che forse sta vivendo un po' i 'titoli di coda' della sua straordinaria carriera".