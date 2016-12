Le Nazionali fanno male? Da Butland a Mathieu, quanti infortunati

L'ultimo dell'elenco è Mathieu: il difensore del Barcellona e della nazionale francese si è procurato un infortunio al ginocchio nell'amichevole contro la Russia. Dalle prime indicazioni si spera si tratti solo di un problema al menisco, ma sembra quasi scontata l'operazione, che potrebbe costringere il giocatore a saltare il finale di stagione. Un guaio per Luis Enrique, ma anche per Deschamps.



C'è chi invece la stagione l'ha salutata definitivamente. È il caso di Butland, portiere dello Stoke, che si è rotto una caviglia in Germania-Inghilterra. Sarebbe stato il vice di Hart agli Europei. Altro portiere di Premier ad andare ko è stato Rob Elliot, estremo difensore del Newcastle, infortunatosi in maniera seria al ginocchio. Anche per lui Euro 2016 è ora un miraggio.



È andata male anche a Aymeric Laporte, il difensore francese dell'Athletic Bilbao, che si è procurato la frattura di tibia e perone nell'impegno con l'Under 21.



Per rimanere sugli infortuni "gravi", Schweinsteiger ha riportato una lesione al legamento del ginocchio destro in allenamento: il Manchester rischia di perderlo da qui a fine anno e la Germania di non averlo in tempo per gli Europei. Il Tottenham è invece in ansia per Lamela, fermatosi per un guaio muscolare prima dell'impegno dell'Argentina contro la Bolivia: la corsa alla Premier League passa anche dai piedi del "Coco", e in Inghilterra c'è apprensione. Anche il Liverpool deve valutare le condizioni di Benteke, rispedito a casa dal Belgio.



Per quanto riguarda gli infortuni riguardanti calciatori di Serie A, la Juve ha tirato un grosso sospiro di sollievo per Bonucci (nessuno stiramento), mentre anche Khedira andrà valutato (non ha giocato contro l'Italia). Barzagli e Dybala sono stati risparmiati dai rispettivi impegni per problemi già presenti. La Fiorentina, invece, ha perso per qualche settimana Mati Fernandez: per il cileno una lesione all'adduttore rimediata contro l'Argentina.