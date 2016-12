Le Iene, Ilicic prende a male parole 'Lello l'amico dei calciatori'

15:58 - L'ultima volta era stato Muntari a prendersela con 'Lello l'amico dei calciatori', noto per i video hot farlocchi che mostrano le stelle della serie A in pose osé insieme a lui. Questa volta a prenderla non molto bene è stato l'attaccante della Fiorentina Josip Ilicic che, dopo aver visto le immagini, è sceso dall'auto apostrofando Lello con parole non proprio oxfordiane. Solo risate, invece, con Ranocchia, Pazzini e Florenzi.