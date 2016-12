Le formazioni ufficiali di Serie A

DOMENICA 9 NOVEMBRE

INTER-VERONA ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; Nagatomo, Kuzmanovic, Medel, Kovacic, Dodò; Palacio, Icardi .

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Osvaldo, Obi, Mbaye, Krhin, Donkor, Hernanes, Bonazzoli. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Campagnaro, D'Ambrosio, Jonathan, M'Vila, Guarin

Verona (4-3-3): Rafael; Martic, Moras, Marquez, Agostini; Ionita, Obbadi, Hallfredsson; Christodoulopoulos, Toni, J.Gomez.

A disp.: Benussi, Gollini, Luna, Marques, A. Gonzalez, Gu. Rodriguez, Brivio, Campanharo, Saviola, Nenè, Jankovic. All.: Mandorlini

Squalificati: Tachtsidis (1)

Indisponibili: Sala, Sorensen



ROMA-TORINO ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiea, Cole; Pjanic, De Rossi, Keita; Gervinho, Totti, Ljajic

A disp.: Skorupski, Calabresi, Strootman, Somma, Nainggolan, Emanuelson, Paredes, Ucan, Iturbe, Florenzi, Destro. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Balzaretti, Castan, Borriello, Maicon, Astori, Holebas

Torino (3-5-1-1): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Bruno Peres, Gazzi, Vives, Farnerud, Darmian; El Kaddouri; Quagliarella.

A disp.: Castellazzi, Padelli, Molinaro, Ruben Perez, Larrondo, Martinez, Jansson, Gaston Silva, Amauri, Nocerino, Sanchez Mino, Masiello All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Basha, Bovo, Benassi



ROMA-TORINO ore 20.45

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Cole; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Gervinho, Totti, Destro

A disp.: Skorupski, Calabresi, Strootman, Somma, Keita, Emanuelson, Paredes, Ucan, Iturbe, Florenzi, Ljajic. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Balzaretti, Castan, Borriello, Maicon, Astori, Holebas

Torino (3-5-1-1): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Gazzi, Vives, Farnerud, Darmian; El Kaddouri; Quagliarella

A disp.: Padelli, Castellazzi, Jansson, Molinaro, Gaston Silva, Sanchez Mino, Nocerino, Ruben Perez, Amauri, Martinez, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Basha, Bovo, Benassi

LE ULTIME

Qui Roma: nel tridente Destro preferito a Ljajic con Totti e Gervinho. Florenzi ha la caviglia malconcia ma è stato inserito tra i convocati. Holebas è fermo ai box (forte trauma contusivo all'emitorace sinistro), così come Maicon e Castan. In panchina torna Strootman.



Qui Torino: formazione tipo per Ventura che dovrebbe affidarsi in avanti a Quagliarella con El Kaddouri a supporto. In difesa Moretti e Maksimovic con Glik. Farnerud dall'inizio a centrocampo. Non convocato Benassi, alle prese con il post contusione a coscia e caviglia destra rimediata a Helsinki.



PALERMO-UDINESE ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Muñoz, Gonzalez, Andelkovic; Pisano, Bolzoni, Maresca, Barreto, Lazaar; Dybala, Vazquez

A disp.: Ujkani, Vitiello, Terzi, Feddal, Emerson, Quaison, Rigoni, Della Rocca, Chochev, Daprelà, Joao Silva, Belotti. All.: Iachini

Squalificati: Morganella (1)

Indisponibili: nessuno

Udinese (4-3-1-2): Karnezis; Widmer, Heurtaux, Danilo, Piris; Badu, Allan, Guilherme; B.Fernandes; Muriel, Thereau

A disp.: Brkic, Scuffet, Bubnjic, Belmonte, Pasquale, Pinzi, Hallberg, Kone, Wague, Zapata, Evangelista, Geijo. All.: Stramaccioni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Riera, G. Silva, Di Natale



FIORENTINA-NAPOLI ore 18

Fiorentina (4-3-2-1): Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Alonso; Mati Fernandez, Aquilani, Borja Valero; Cuadrado, Ilicic; Babacar

A disp.: Tatarusanu, Richards, Basanta, Pasqual, Lazzari, Badelj, Kurtic, Pizarro, Vargas, Marin, Joaquin, Gomez. All.: Montella.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, Bernardeschi

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Inler, David Lopez; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain.

A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Gargano, Mesto, Britos, Jorginho, De Guzman, Mertens, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Michu, Radosevic



LE ULTIME



Qui Fiorentina: Montella dovrebbe aver sciolto i dubbi sul modulo e scelto il 4-3-2-1 con Ilicic e Cuadrado in appoggio a Babacar. A centrocampo Mati Fernandez preferito a Pizarro



Qui Napoli: nessuna grande novità nel Napoli. Benitez dovrebbe affidarsi al solito undici con David Lopez e Inler in mediana e Insigne ancora preferito a Mertens (e De Guzman) a sinistra.



INTER-VERONA ore 20.45

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; Nagatomo, Kuzmanovic, Medel, Kovacic, Dodò; Icardi, Palacio.

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Donkor, Mbaye, Obi, Khrin, Hernanes, Osvaldo, Bonazzoli. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Campagnaro, D'Ambrosio, Jonathan, M'Vila, Guarin

Verona (4-3-3): Rafael; Martic, Moras, Marquez, Agostini; Ionita, Obbadi, Hallfredsson; Christodoulopoulos, Toni, J.Gomez.

A disp.: Benussi, Gollini, Luna, Marques, A. Gonzalez, Gu. Rodriguez, Brivio, Campanharo, Saviola, Nenè, Jankovic. All.: Mandorlini

Squalificati: Tachtsidis (1)

Indisponibili: Sala, Sorensen

LE ULTIME

Qui Inter: tra i convocati ci sono anche Hernanes, reduce da un problema all'adduttore destro, e Nagatomo, vittima di un attacco influenzale in Francia. Il giapponese dovrebbe partire dall'inizio. Resta indisponibile Guarin.



Qui Verona: cure fisioterapiche per Sala e Sorensen. Il difensore danese, uscito per infortunio nella gara col Cesena, ha riportato lo stiramento del legamento collaterale laterale più una lesione al tendine popliteo e una lesione mio tendinea distale al bicipite femorale. I tempi di recupero sono variabili dalle 4 alle 6 settimane. La squalifica di Tachtsidis costringerà Mandorlini a cercare alternative a centrocampo. Favorito per prenderne il posto Obbadi.





ROMA-TORINO ore 20.45

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Cole; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Gervinho, Totti, Destro

A disp.: Skorupski, Calabresi, Strootman, Somma, Keita, Emanuelson, Paredes, Ucan, Iturbe, Florenzi, Ljajic. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Balzaretti, Castan, Borriello, Maicon, Astori, Holebas

Torino (3-5-1-1): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Gazzi, Vives, Farnerud, Darmian; El Kaddouri; Quagliarella

A disp.: Padelli, Castellazzi, Jansson, Molinaro, Gaston Silva, Sanchez Mino, Nocerino, Ruben Perez, Amauri, Martinez, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Basha, Bovo, Benassi

LE ULTIME

Qui Roma: nel tridente Destro preferito a Ljajic con Totti e Gervinho. Florenzi ha la caviglia malconcia ma è stato inserito tra i convocati. Holebas è fermo ai box (forte trauma contusivo all'emitorace sinistro), così come Maicon e Castan. In panchina torna Strootman.



Qui Torino: formazione tipo per Ventura che dovrebbe affidarsi in avanti a Quagliarella con El Kaddouri a supporto. In difesa Moretti e Maksimovic con Glik. Farnerud dall'inizio a centrocampo. Non convocato Benassi, alle prese con il post contusione a coscia e caviglia destra rimediata a Helsinki.



ROMA-TORINO ore 20.45

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Cole; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Ljajic, Totti, Gervinho

A disp.: Skorupski, Calabresi, Strootman, Somma, Keita, Emanuelson, Paredes, Ucan, Iturbe, Florenzi, Destro. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Balzaretti, Castan, Borriello, Maicon, Astori, Holebas

Torino (3-5-1-1): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Gazzi, Vives, Farnerud, Darmian; El Kaddouri; Quagliarella

A disp.: Padelli, Castellazzi, Jansson, Molinaro, Gaston Silva, Sanchez Mino, Nocerino, Ruben Perez, Amauri, Martinez, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Basha, Bovo, Benassi

LE ULTIME

Qui Roma: nel tridente si rivede Ljajic nel trio con Totti e Gervinho. Florenzi ha la caviglia malconcia ma è stato inserito tra i convocati. Holebas è fermo ai box (forte trauma contusivo all'emitorace sinistro), così come Maicon e Castan. In panchina torna Strootman.



Qui Torino: formazione tipo per Ventura che dovrebbe affidarsi in avanti a Quagliarella con El Kaddouri a supporto. In difesa Moretti e Maksimovic con Glik. Farnerud dall'inizio a centrocampo. Non convocato Benassi, alle prese con il post contusione a coscia e caviglia destra rimediata a Helsinki.



INTER-VERONA ore 20.45

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; Obi, Kuzmanovic, Medel, Kovacic, Dodò; Icardi, Palacio.

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Donkor, Mbaye, Nagatomo, Khrin, Hernanes, Osvaldo, Bonazzoli. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Campagnaro, D'Ambrosio, Jonathan, M'Vila, Guarin

Verona (4-3-3): Rafael; Martic, Moras, Marquez, Agostini; Ionita, Obbadi, Hallfredsson; Christodoulopoulos, Toni, J.Gomez.

A disp.: Benussi, Gollini, Luna, Marques, A. Gonzalez, Gu. Rodriguez, Brivio, Campanharo, Saviola, Nenè, Jankovic. All.: Mandorlini

Squalificati: Tachtsidis (1)

Indisponibili: Sala, Sorensen

LE ULTIME

Qui Inter: tra i convocati ci sono anche Hernanes, reduce da un problema all'adduttore destro, e Nagatomo, vittima di un attacco influenzale in Francia. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Resta indisponibile Guarin.



Qui Verona: cure fisioterapiche per Sala e Sorensen. Il difensore danese, uscito per infortunio nella gara col Cesena, ha riportato lo stiramento del legamento collaterale laterale più una lesione al tendine popliteo e una lesione mio tendinea distale al bicipite femorale. I tempi di recupero sono variabili dalle 4 alle 6 settimane. La squalifica di Tachtsidis costringerà Mandorlini a cercare alternative a centrocampo. Favorito per prenderne il posto Obbadi.





ROMA-TORINO ore 20.45

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Cole; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Ljajic, Totti, Gervinho

A disp.: Skorupski, Calabresi, Strootman, Somma, Keita, Emanuelson, Paredes, Ucan, Iturbe, Florenzi, Destro. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Balzaretti, Castan, Borriello, Maicon, Astori, Holebas

Torino (3-5-1-1): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Gazzi, Vives, Farnerud, Darmian; El Kaddouri; Quagliarella

A disp.: Padelli, Castellazzi, Jansson, Molinaro, Gaston Silva, Sanchez Mino, Nocerino, Ruben Perez, Amauri, Martinez, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Basha, Bovo, Benassi

LE ULTIME

Qui Roma: nel tridente si rivede Ljajic nel trio con Totti e Gervinho. Florenzi ha la caviglia malconcia ma è stato inserito tra i convocati. Holebas è fermo ai box (forte trauma contusivo all'emitorace sinistro), così come Maicon e Castan. In panchina torna Strootman.



Qui Torino: formazione tipo per Ventura che dovrebbe affidarsi in avanti a Quagliarella con El Kaddouri a supporto. In difesa Moretti e Maksimovic con Glik. Farnerud dall'inizio a centrocampo. Non convocato Benassi, alle prese con il post contusione a coscia e caviglia destra rimediata a Helsinki.



ROMA-TORINO ore 20.45

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Cole; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Ljajic, Totti, Gervinho

A disp.: Skorupski, Calabresi, Strootman, Somma, Keita, Emanuelson, Paredes, Ucan, Iturbe, Florenzi, Destro. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Balzaretti, Castan, Borriello, Maicon, Astori, Holebas

Torino (3-5-1-1): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Gazzi, Vives, Farnerud, Darmian; El Kaddouri; Quagliarella

A disp.: Padelli, Castellazzi, Jansson, Molinaro, Gaston Silva, Sanchez Mino, Nocerino, Ruben Perez, Amauri, Martinez, Larrondo. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Basha, Bovo, Benassi

LE ULTIME

Qui Roma: nel tridente si rivede Ljajic nel trio con Totti e Gervinho. Florenzi ha la caviglia malconcia ma è stato inserito tra i convocati. Holebas è fermo ai box (forte trauma contusivo all'emitorace sinistro), così come Maicon e Castan. In panchina torna Strootman.



Qui Torino: formazione tipo per Ventura che dovrebbe affidarsi in avanti a Quagliarella con El Kaddouri a supporto. In difesa Moretti e Maksimovic con Glik. Farnerud dall'inizio a centrocampo. Non convocato Benassi, alle prese con il post contusione a coscia e caviglia destra rimediata a Helsinki.