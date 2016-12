Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli

LUNEDI' 1 DICEMBRE

SAMPDORIA-NAPOLI ore 21 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-3-1-2): Romero; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Mesbah; Obiang, Palombo, Rizzo; Soriano; Okaka, Eder.

A disp.: Viviano, Da Costa, Fornasier, Gastaldello, Cacciatore, Duncan, Regini, Gabbiadini, Krsticic, G. Sansone, Bergessio, Wszolek. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Britos; Inler, Lopez; Callejon, Hamsik, Ghoulam; Higuain.

A disp.: Andujar, Colombo, Mesto, Henrique, Jorginho, Radosevic, Zapata, De Guzman, Gargano, Mertens. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Insigne, Michu



LE ULTIME

Qui Sampdoria: buone notizie per Mihajlovic che può contare sul rientro di Mesbah e Soriano in gruppo: i due saranno a disposizione.

Qui Napoli: dubbi a centrocampo e sulla trequarti per Benitez. Gargano e Jorginho si giocano il posto a fianco di David Lopez, mentre dietro Higuain è ballottaggio tra De Guzman e Mertens, che è stato convocato.



PALERMO-PARMA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Munoz, G. Gonzalez, Andelkovic; Morganella, Rigoni, Maresca, Barreto, Lazaar; Vazquez, Dybala.

A disp.: Ujkani, Terzi, Feddal, Pisano, Daprelà, Quaison, Della Rocca, Chochev, Bolzoni, Belotti, Joao Silva. All.: Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ngoyi

Parma (3-5-2): Iacobucci; Felipe, Lucarelli, Costa; Ristovski, Galloppa, Lodi, J. Mauri, Gobbi; Cassano, Palladino.

A disp.: Coric, Cordaz, Mendes, Santacroce, Rispoli, Lucas Souza, Mariga, Bidaoui, De Ceglie, Sarr, Pozzi, Belfodil. All.: Donadoni

Squalificati: Acquah (1)

Indisponibili: Biabiany, Cassani, Coda, Ghezzal, Jorquera, Paletta, Mirante



JUVENTUS-TORINO ore 18

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Mattiello, Ogbonna, Pepe, Pereyra, Coman, Giovinco, Morata. All.: Allegri

Squalificati: Padoin (1)

Indisponibili: Barzagli, Caceres, Marrone, Asamoah

Torino (3-5-1-1): Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Gazzi, Vives, Farnerud, Darmian; El Kaddouri; Quagliarella.

A disp.: Padelli, Castellazzi, Bovo, Jansson, Silva, Molinaro, Benassi, Perez, Sanchez Mino, Amauri, Larrondo, Martinez. All.: Ventura

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Basha, Masiello, Nocerino



LE ULTIME

Qui Juve: bianconeri con il 4-3-1-2. Evra sostituirà lo squalificato Padoin in difesa, nessun problema per Marchisio che ha accusato solo un lieve affaticamento nel finale della gara di Champions. Vidal dietro la coppia Llorente-Tevez.

Qui Torino: dopo l'Europa League Ventura riproporrà Quagliarella unica punta con El Kaddouri alle sue spalle. Amauri va in panchina.



ROMA-INTER ore 20.45

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Manolas, Astori, Holebas; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Gervinho, Totti, Destro.

A disp.: Skorupski, Lobont, Cole, Strootman, Paredes, Yanga-Mbiwa, Emanuelson, Keita, Iturbe, Somma, Ljajic, Destro. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Balzaretti, Torosidis, Castan, Ucan



Inter (4-3-3): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, Dodò; Guarin, Medel, Kuzmanovic; Palacio, Osvaldo, Kovacic.

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, D'Ambrosio, Obi, Krhin, Donkor, M'Baye, M'Vila, Icardi, Bonazzoli. All.: Mancini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jonathan, Hernanes, Nagatomo, Vidic

LE ULTIME

Qui Roma: Maicon recupera e giocherà dall'inizio, anche se Garcia ha lasciato ancora il dubbio. Rebus in attacco, al momento Destro sembra in vantaggio su Florenzi e Ljajic. Holebas favorito su Cole a sinistra. Tra i convocati riecco Yanga-Mbiwa.

Qui Inter: come previsto non ci sono Hernanes e Nagatono nella lista dei 22 convocati: il brasiliano è alle prese con un risentimento all'adduttore destro, mentre il giapponese ha una lussazione alla spalla destra. Out anche Vidic. Recuperato Kovacic. In attacco Osvaldo, provato in allenamento dal mister nerazzurro, dovrebbe battere la concorrenza di Icardi.



