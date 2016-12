Le formazioni di Serie A

DOMENICA 19 APRILE

INTER-MILAN ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Vidic, J. Jesus; Kovacic, Medel, Gnoukouri; Hernanes; Palacio, Icardi.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Podolski, Obi, Santon, Felipe, Puscas, Nagatomo, Shaqiri, Dimarco, Palazzi, Bonazzoli. All.: Mancini

Squalificati: Guarin (1), Brozovic (1)

Indisponibili: Jonathan, Dodò, CampagnaroMilan (4-3-3): D. Lopez; Abate, Mexes, Alex, Antonelli; Poli, De Jong, Van Ginkel; Suso, Menez, Bonaventura

A disp.: Abbiati, Donnarumma, Paletta, Bonera, De Sciglio, Rami, Zapata, Mastalli, Cerci, Honda, Destro, Pazzini.. All.: Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Shaarawy, Agazzi, Mastour, Montolivo, Essien



CAGLIARI-NAPOLI ore 18 FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-3): Brkic; Balzano, Ceppitelli, Rossettini, Avelar; Dessena, Conti, Ekdal; Farias, Sau, M'poku

A disp.: Colombi, Cragno, Diakité, Gonzalez, Pisano, Murru, Capuano, Cossu, Joao Pedro, Husbauer, Cop, Longo. All.: Zeman

Squalificati: Crisetig (1)

Indisponibili: Donsah



Napoli (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Albiol, Koulibaly, Strinic; Jorginho, Gargano; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Rafael, Colombo, Henrique, Britos, Ghoulam, Mesto, Inler, Gabbiadini, Mertens, D. Zapata. All.: Benitez

Squalificati: David Lopez (1)

Indisponibili: Michu, De Guzman, Zuniga





CHIEVO-UDINESE ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo (4-4-2): Bizzarri; Frey, Dainelli, Cesar, Zukanovic; Birsa, Radovanovic, Izco, Hetemaj; Meggiorini, Pellissier

A disp.: Bardi, Seculin, Sardo, Gamberini, Cofie, Christiansen, Vajushi, Fetfatzidis, Biraghi, Schelotto, Botta, Paloschi. All.: Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: MattielloUdinese (3-5-2): Karnezis; Bubnjic, Danilo, Piris; Widmer, Allan, Pinzi, Kone, Pasquale; Thereau, Bruno Fernandes

A disp.: Meret, Scuffet, Coppolaro, Hallberg, G.Silva, Di Natale, Aguirre, Badu, Geijo, Perica, Zapata. All.: Stramaccioni

Squalificati: Guilherme (1)

Indisponibili: Heurtaux, Domizzi, Evangelista, Wague







EMPOLI-PARMA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Rugani, Tonelli, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Saponara; Maccarone, Pucciarelli

A disp.: Pugliesi, Bassi, Somma, Barba, Hysaj, Signorelli, Diousse, Brillante, Zielinski, Mchedlidze, Tavano. All.: Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Guarente, VerdiParma (3-5-2): Mirante; Cassani, Costa, Feddal; Varela, Mauri, Lodi, Lila, Gobbi; Ghezzal, Coda

A disp.: Iacobucci, Bajza, Santacroce, Broh, Lucarelli, Esposito, Nocerino, Mariga, Erlic, Haraslin, Belfodil, Palladino. All.: Donadoni

Squalificati: Jorquera (1)

Indisponibili: Galloppa, Mendes, Prestia



PALERMO-GENOA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Vitiello, Gonzalez, Andelkovic; Rispoli, Rigoni, Jajalo, Chochev, Lazaar; Vazquez, Dybala

A disp.: Ujkani, Milanovic, Ortiz, Maresca, Terzi, Daprelà, Bolzoni, Makienok, Della Rocca, Quaison, Joao Silva, Belotti. All.: Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Morganella, Barreto, EmersonGenoa (3-4-3): Lamanna; De Maio, Burdisso, Izzo; Edenilson, Rincon, Mandragora, Bergdich; Iago, Niang, Perotti

A disp.: Perin, Sommariva, Gulli, També, Ghiglione, Lestienne, Pavoletti, Laxalt. All.: Gasperini

Squalificati: Roncaglia (1), Kucka (1)

Indisponibili: Ariaudo, Tino Costa, Borriello, Bertolacci, Marchese



ROMA-ATALANTA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): De Sanctis; Torosidis, Yanga Mbiwa, Astori, Holebas; Paredes, Nainggolan; Florenzi, Iturbe, Ljajic; Totti,

A disp.: Skorupski, Lobont, Balzaretti, Spolli, Cole, Keita, Uçan, Verde, Ibarbo, Doumbia, Sanabria. All.: Garcia

Squalificati: De Rossi (1), Manolas (1)

Indisponibili: Strootman, Castan, Maicon, Gervinho, PjanicAtalanta (4-4-1-1): Sportiello; A. Masiello, Benalouane, Stendardo, Dramé; Estigarribia, Baselli, Carmona, Emanuelson; Gomez; Denis

A disp.: Avramov, Frezzolini, Rosseti, Del Grosso, Migliaccio, Moralez, Grassi, D'Alessandro, Zappacosta, Bianchi, Kessie. All.: Reja

Squalificati: Pinilla (2), Biava (1), Cigarini (1)

Indisponibili: Raimondi, Cherubin, Bellini, Boakye



SASSUOLO-TORINO ore 12.30 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Cannavaro, Acerbi, Peluso; Lazarevic, Brighi, Taider, Longhi; Berardi, Zaza, Sansone

A disp.: PPomini, Celeste, Chibsah, Biondini, Sansone, Bianco, Fontanesi, Caselli, Floccari. All.: Di Francesco

Squalificati: Missiroli (1)

Indisponibili: Pegolo, Terranova, Antei, Vrsaljko, Donis, Gazzola, Magnanelli, PolitoTorino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Darmian, Benassi, Vives, Farnerud, Molinaro; Martinez, Quagliarella

A disp.: Ichazo, Castellazzi, Basha, Maxi Lopez, Gazzi, Gonzalez, Jansson, Maksimovic, Amauri, Bruno Peres. All.: Ventura

Squalificati: El Kaddouri (1)

Indisponibili: Gaston Silva



LUNEDI' 20 APRILE

FIORENTINA-VERONA ore 20.45

Fiorentina (4-3-2-1): Neto; Richards, Savic, Basanta, Pasqual; Kurtic, Badelj, M. Fernandez; Diamanti, Ilcic; M. Gomez

A disp.: Rosati, Tomovic, Pizarro, Go. Rodriguez, Alonso, Aquilani, Joaquin, Borja Valero, Vargas, Salah, Gilardino, Babacar. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi, LezzeriniVerona (4-3-3): Rafael; Sala, Moras, Marquez, Pisano; Obbadi, Tachtsidis, Hallfredsson; Jankovic, Toni, J. Gomez

A disp.:Gollini, Benussi, Martic, Gu. Rodriguez, Agostini, Brivio, Campanharo, Christodoulopoulos, Greco, Fernandinho, Nico Lopez, Saviola. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ionita



LE ULTIME

Qui Fiorentina: Con la semifinale di Europa League da conquistare, Montella farà ampio turnover: in attacco trovano spazio Diamanti e Ilicic, in difesa tocca a Richards, Basanta e Pasqual.



Qui Verona: Mandorlini può tirare un sospiro di sollievo: Toni e Moras sono recuperati e saranno regolarmente in campo, così come Halfredsson. In difesa dovrebbe tornare dal 1' Marquez.



SABATO 18 APRILE

SAMPDORIA-CESENA ore 18 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-2-3-1): Viviano; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Mesbah; Palombo, Obiang; Eder, Muriel, Eto'o; Okaka

A disp.: Frison, Romero, Coda, Regini, Munoz, Duncan, Acquah, Rizzo, Wszolek, Soriano, Correa, Bergessio. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Vitis, CacciatoreCesena (4-3-1-2): Agliardi; Perico, Volta, Krajnc, Lucchini; Cascione, Mudingayi, Giorgi; Brienza; Rodriguez, Succi

A disp.: Leali, Bressan, Nica, Capelli, Cazzola, Ze Eduardo, Dalmonte, Djuric, Moncini. All.: Di Carlo

Squalificati: Carbonero (1)

Indisponibili: Marilungo, Tabanelli, Yabré, Valzania, Magnusson, Pulzetti, Renzetti, De Feudis

JUVENTUS-LAZIO ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin, Vidal, Pirlo, Marchisio, Evra; Tevez, Matri

A disp.: Storari, Rubinho, De Ceglie, Pereyra, Sturaro, Lichtsteiner, Marrone, Pepe, Llorente, Morata, Coman. All.: Allegri

Squalificati: Ogbonna (1)

Indisponibili: Asamoah, Romulo, Caceres, PogbaLazio (4-3-3): Marchetti; Basta, Cana, Mauricio, Braafheid; Cataldi, Biglia, Lulic; Felipe Anderson, Klose, Mauri

A disp.: Berisha, Strakosha, Ciani, Pereirinha, Onazi, Ederson, Ledesma, Candreva, Keita B., Perea. All.: Pioli

Squalificati: Novaretti (1), Cavanda (1)

Indisponibili: Gentiletti, Djordjevic, Konko, Radu, De Vrij, Parolo